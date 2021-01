El PP pide que el AVE Orihuela-Madrid pare en Albacete todos los días de la semana y no solo el sábado y el domingo

Una situación, ha lamentado, que también afecta a la línea Chinchilla-Cartagena y a los trenes que paran en Hellín, concretamente a uno de los dos que van para Madrid, el que pasa por su estación a las 10.25 horas, ya que a partir de ahora sus usuarios deberán ahora hacer el viaje con trasbordo en Albacete, dificultando más aún sus traslados.

Por este motivo, desde el Partido Popular de Albacete y en nota de prensa, solicitan al Gobierno de España que Renfe reconsidere esta decisión para que el AVE que parte de Orihuela a las 6.28 horas y que pasará por Albacete a las 7.26 se detenga en la ciudad todos los días de la semana, ya que con la pandemia se redujeron los trenes que van a Madrid en esta hora punta y de los cuatro que pasaban por Albacete queda únicamente uno.

"No es lógico que ahora que van a pasar dos trenes, uno de ellos no pare y los viajeros no puedan usar un tren que pasa por su estación", han defendido los 'populares', que han abordado esta cuestión en el transcurso de la constitución de la Oficina Parlamentaria del Partido Popular de Albacete, que preside el senador Ramón Rodríguez y que aglutina a todos los senadores y diputados nacionales, regionales y provinciales.

A-32

De igual modo, el presidente del Partido Popular ha lamentado el "nulo compromiso" del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez con Albacete. "El Gobierno de Mariano Rajoy dejó comprometidos casi 700 millones de euros para la construcción de los seis tramos que discurren por la provincia, más de 90 kilómetros, pero cuando llegó Sánchez ese dinero desapareció para contentar a sus socios independentistas catalanes".

"Los que encabezaban manifestaciones para reivindicar la autovía Albacete-Linares ahora callan y se tapan con las pancartas para no ser reconocidos", ha criticado Serrano, en referencia a las manifestaciones del PSOE en contra del Gobierno de Mariano Rajoy para reivindicar la autovía.

Serrano se ha pronunciado de este modo en el transcurso de la constitución de la Oficina Parlamentaria del Partido Popular de Albacete que preside el senador Ramón Rodríguez y que aglutina a todos los senadores y diputados nacionales, regionales y provinciales.

El objetivo de esta oficina, ha explicado Serrano, pasa por lograr una unidad de acción para trasladar todas las iniciativas que puedan surgir desde cualquier punto de la provincia para poder llevarla a cabo desde los ámbitos nacional, regional o provincial.

En el transcurso de la reunión se ha exigido al Gobierno nacional la necesaria agilización de la construcción de la autovía Albacete-Linares. "No hay dinero para continuar con los tramos de la provincia salvo la terminación de la variante sur de la capital, mientras que en Andalucía sigue avanzando", han denunciado los 'populares'.

PARALIZACIÓN DE OTROS PROYECTOS

El presidente provincial del Partido Popular también ha lamentado la paralización de otros proyectos clave para el desarrollo de la provincia como el tercer carril de La Roda o la ridícula cantidad para el arreglo de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia.