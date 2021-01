Turismo.- UGT advierte de que muchas empresas quieren "aprovechar y hacer limpieza" de trabajadores

Así lo ha indicado el responsables de Turismo del sindicato UGT, Sergio de Oses, que ha admitido que esta crisis económica derivada de la sanitaria "se llevará por delante a muchas empresas y a otras no les quedará más remedio que hacer ajustes en sus plantillas". En este punto, De Oses ha aludido al Club La Costa, "empresa líder de la multipropiedad y que tiene a seis de sus empresas en concurso de acreedores".

A esta situación se suma un "problema real" con el que ya se están encontrando: "Muchas empresas están planteando ERE con el fin de desprenderse del personal con más antigüedad y mayores salarios". Y otras, han agregado, "pretenden mediante la presentación de un ERE obligar a las plantillas a novar sus contratos y pasar a ser fijos discontinuos".

Esto último, ha dicho De Oses a Europa Press, llevaría a la Costa del Sol a convertirse en un destino de temporada y no como hasta ahora, que acogía turistas los 12 meses del año. Esto, ha añadido, "supondría la pérdida de empleos directos e indirectos, de poder adquisitivo y no podemos olvidar lo que contribuye el turismo de la Costa del Sol a las arcas de la Junta de Andalucía, la cual, por su parte, parece que no tiene nada que aportar para ayudar a mitigar a las empresas del sector y el calvario que están pasando muchas de ellas".

Se ha referido a que el hotel El Fuerte de Marbella "ya ha anunciado su intención de realizar un ERE, lo cual no es más que una treta para conseguir ahora lo que llevan tiempo intentando, que no es otra cosa que la novación de contratos a fijos discontinuos".

"Si desde el Gobierno central y la propia Junta de Andalucía no se ponen las pilas para poner freno a este interés por parte de algunas empresas de destruir empleo fijo y de calidad, todo el dinero que se está invirtiendo para paliar esta crisis será dinero tirado", ha opinado Sergio de Oses.

Así, ha incidido en que la prórroga de los ERTE "está muy bien", sin embargo, "no se deben dejar las puertas abiertas, de par en par, para que se usen otras vías de destrucción de empleo". "La crisis la sufrimos todos y deberíamos de salir todos de ella, aunque ya se sabe que los que suelen pagar el pato somos siempre los trabajadores y trabajadoras", ha enfatizado el sindicalista de UGT.

Por todo ello, ha resaltado que su sindicato ayudará a los trabajadores a "velar y defender sus derechos", así como a aquellas empresas que lo necesiten, "buscando soluciones que sirvan para salir a flote, pero siempre manteniendo el empleo, utilizando los ERTE". De Oses ha confiado en "poder volver lo antes posible a ser lo que somos en la Costa del Sol, un referente mundial para el turismo de calidad".