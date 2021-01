Diego Arrabal reaparece recuperado en 'Viva la vida' y cuenta cómo se infectó de coronavirus

Hace tres semanas que el fotógrafo y colaborador de Viva la vida Diego Arrabal se contagió de coronavirus, motivo por el cual ha llegado a estar hospitalizado. Este sábado, visiblemente recuperado y ya en casa, el paparazzi ha reaparecido en el programa de Telecinco para agradecer el apoyo recibido de sus compañeros y contar cómo se encuentra.

"Estoy muy contento después de pasar unos días que no son fáciles", ha indicado en una videollamada desde su casa. Arrabal ha aprovechado además para dar las gracias al sus compañeros de programa y "a todo el mundo" por el cariño recibido: "En mi vida me podía yo imaginar tantos mensajes de apoyo".

La presentadora, Emma García, ha destacado el cambio físico por el que ha pasado su colaborador, visiblemente más delgado. "Este virus, una de las cosas que te hace es dar mucha fiebre, y cuando tienes fiebre tienes ganas de cualquier cosa menos de comer. Tengo que recuperar un poquito, ir cogiendo fuerzas, día a día, y me voy notando muy bien y cada día mejor", ha explicado Arrabal.

"El único 'pero' es la cabezonería y el no cuidarseuno cuando se tiene que cuidar. Y eso me repatea y me remata la cabeza", ha lamentado.

En este punto, Emma García se ha sincerado con Arrabal sobre lo que suele pasar por la cabeza tras contagiarse del virus cuando se toman precauciones: "Una de las cosas que ocurre cuando lo coges es pensar '¿qué he hecho yo?' Porque yo no hacía más que protegerme, no salía, y de repente lo coges".

Sin embargo Arrabal ha confesado que ese no ha sido su caso y ha explicado cómo se infectó de coronavirus. "Yo puedo dar un ejemplo y una muestra gráfica muy rápida de cómo se puede coger el virus cuando menos te lo esperas", ha contado el paparazzi.

Su relato no ha dejado lugar a dudas: se relajó en el uso de la mascarilla, tal y como ha detallado: "El sábado día 9, cuando cayó la gran nevada, me fui a Marbella porque iba a hacer un directo desde allí para el programa, y llamo a un compañero para que me pueda aguantar la cámara, lo típico... Estamos toda la tarde tomando café, un refresco... Yo soy de los que están mucho con la mascarilla, pero conforme van pasando los minutos y las horas, uno se va relajando y se va quitando la mascarilla, la va dejando encima de la mesa, luego en el bolsillo... Y cuando te das cuenta llevas dos horas sin la mascarilla".

Arrabal ha admitido que "ese es el error, el confiarnos. Si nos confiamos, en cualquier momento, en ese minuto, es donde te viene el virus y desgraciadamente lo coges".

En su caso, el colaborador ha contado su infección se agravó con el paso de los días. "Los primeros días no era tan fuerte, era muy leve, pero al cabo de una semana ya me tuvieron que ingresar porque me dio una neumonía bilateral".

En este sentido, ha tratado de concienciar sobre las complicaciones que se experimentan durante la hospitalización por Covid, y cómo las primeras 48 horas del ingreso fueron lo peor para él: "Vas para delante y vas para detrás. Yo llegué a urgencias a las dos de la mañana, creía que simplemente me iban a poner una vía y me iban a poner algo para quitarme la fiebre, y cuando me hicieron la primera placa ya vieron que tenía una neumonía bilateral y tenía que estar ingresado. Mi analítica era bastante complicada, tenía casi todos los porcentajes de que iba a pasar un momento difícil. Cuando estás en una sala de urgencias y ves lo que tienes alrededor, el mundo se te cae encima y te conviertes en la persona más vulnerable del mundo, tienes miedo absolutamente de todo".

Finalmente, Arrabal ha lanzado un mensaje a los negacionistas de la pandemia, a quienes les ha recomendado darse "un simple paseo por urgencias de un hospital, ver a personas que se están ahogando, que no pueden respirar... Esa es la realidad, lo que viven los hospitales día a día".