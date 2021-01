Educación.-El comedor escolar se restablece este lunes en los 40 centros que carecen del servicio desde septiembre

El restablecimiento de este servicio se va a producir en virtud a un contrato menor que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) con la empresa adjudicataria, la sevillana Hermanos González, mientras finalizan los trámites de adjudicación y formalización del contrato.

"Se va a firmar un contrato para poder comenzar lo antes posible", destacó la pasada semana el delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Sutil, quien aludió a la complicación de los comedores de Jaén después de que dos empresas, primero Royal Menú, en el curso pasado, y después Col-Servicol, abandonaran unilateralmente el servicio.

En concreto, APAE adjudicó a la empresa Hermanos González el servicio de comedor escolar de 147 centros educativos en Andalucía, entre los que se encuentran 40 colegios de Jaén y 16 de otras provincias abandonados por la malagueña Col-Servicol.

En su visita a Martos del pasado viernes, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, aseguró que "es un asunto que nos ha hecho sufrir a todos" y confirmó que se mantenía la fecha del 1 de febrero para la vuelta del comedor escolar a los centros afectados.

Insistió en que "no hay derecho a que dos días antes de empezar los colegios abandone" la empresa encargada del citado servicio, Col-Servicol. Al hilo, se preguntó si "no sabían tres mes antes que a lo mejor no podían dar el servicio" y con ello "haber tenido tiempo de reacción y poder implantar los procedimientos administrativos" correspondientes.

Además, expresó su pesar por "la contrariedad que ha supuesto para las familias esta falta de servicio" como consecuencia de la "dejadez de la empresa", al tiempo que apuntó que, "desde la administración, a uno le hubiera gustado ser todavía más mucho más rápido".

"Pero hemos tenido licitaciones que las empresas no han querido participar, porque no les convencían las condiciones y porque es verdad que estamos también ante una renovación profunda de lo que es el modelo entero de comedores escolares", afirmó el consejero.