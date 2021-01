César Carballo carga contra la ministra Maroto por sus palabras sobre la Semana Santa: "Hay que tener poca vergüenza"

El doctor César Carballo, adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, ha cargado duramente contra la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, que aseguró este sábado que la "Semana Santa puede ser el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad".

En una entrevista en laSexta Noche, Carballo ha mostrado contrario a la opinión de la ministra y ha cargado duramente contra las palabras de Maroto. "Hay que tener respeto por la gente que se está muriendo, cientos de españoles se están muriendo todos los días. A mí me cabrea mucho", ha manifestado.

En este sentido, el médico ha asegurado que "hay que tener poca vergüenza para decir esto en estos momentos, hay que tener respeto por la gente que no se puede ni despedir de los familiares que se están muriendo".

Maroto defendía de este modo, en una entrevista en Onda Cero este sábado, la gestión del Gobierno durante la pandemia: "En las próximas reuniones de trabajo con el sector deberíamos estar en condiciones de nuevo España... porque creo que hemos hecho bien los deberes, porque contamos con los protocolos. Vamos a trabajar para empezar a recuperar cierta normalidad sabiendo que el verano es, sin duda, el periodo en el que nos jugamos todo".

Respecto a estas palabras también se ha referido el doctor César Carballo, indignado: "Vender que la gestión de la pandemia ha sido un éxito cuando ha sido absolutamente nefasta... En la primera, en la segunda y en la tercera ola. Nefasta".

En su opinión, "el 'efecto Illa' nos deja 90.000 muertos y con los peores datos de Europa en la primera, en la segunda y en la tercera ola. Yo no sé que le ven de bueno a la gestión que se ha hecho", ha valorado.

Asimismo, Carballo ha dicho que "ya llegamos tarde a la tercera ola" y que "hay que pensar en la cuarta ola".

En este punto se ha referido a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, con la que se ha mostrado escéptico: "Hay que ver si esta ministra ha venido aquí a otra cosa que no sea calentar el sillón y realmente empieza a tomar decisiones estratégicas que puedan cambiar el curso para que en Semana Santa no volvamos a tener la cuarta ola, porque nos vemos en las mismas".

Carballo ha vuelto a mencionar las declaraciones de la titular de Turismo para decir que "estos mensajes hacen muchísimo daño, estos son los negacionistas que yo decía la semana pasada. Esto no le viene nada bien al país, oír estos mensajes de 'vamos a empezar de forma segura'. No, no, no, perdone, estamos pasando lo peor de la tercera ola, y todavía nos quedan dos, tres semanas, en las cuales los pacientes se van a morir todavía cientos. Tengan un poquito de respeto por la gente", ha zanjado.