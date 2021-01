Kiko Matamoros asegura, en 'Sábado Deluxe', que Makoke "tiene miedo"

Los problemas entre Makoke y su exmarido, Kiko Matamoros, parecen no tener fin. Cuando aún colea el polémico polígrafo en el que el colaborador confesó su adicción a las drogas y que su hija, Anita, se haya borrado su apellido de Instagram; Makoke ha hecho unas declaraciones en Viva la vida que no han sido precisamente del agrado de Matamoros.

Y es que, en ese polideluxe, también contó Matamoros muchas cosas que no dejaban en buen lugar a su exmujer. Ella percibió algunos de sus comentarios como "amenazas", tal y como ha declarado en el programa presentado por Emma García.

A esas palabras, añadió la tertuliana que no tiene miedo. En Sábado Deluxe, Matamoros ha podido verlo y responder. "La que se tiró dos meses amenazándome fue ella. En el polígrafo, yo hablé de mi vida, no de la suya. Es inevitable mencionarla; ella ha estado 20 años en mi vida y le han salpicado muchos acontecimientos de los que hablé", explicó.

"Me parece muy bien que ahora no quiera guerra, pero la que la ha provocado ha sido Makoke dentro y fuera de los platós, y todos sabéis que ha dicho cosas de mí en algunas reuniones de esta casa", dijo Kiko, mirando a sus compañeros. Después, opinó sobre la actitud de la colaboradora de Viva la vida, que no quiso explicar su versión sobre muchas cuestiones del pasado, asegurando que todo lo que dijo Kiko eran "medias verdades".

"Tiene miedo al escándalo. Si me quieren, buscar me encuentran. Me estuvieron buscando durante muchos programas, me amenazaba ella a mí... le ofrecí la paz hace mucho tiempo y no me hicieron ni caso. Fui yo al que han intentado humillar con temas sexuales y de pastillas azules. He explotado, pero mínimamente. Hay muchísimo para todos y de todos", concluyó Matamoros.