Daniel Minimalia, con un Grammy y dos Hollywood Awards: "Soy lo alternativo de lo alternativo; las antípodas de todo"

Al primero, que llegó en 2015 por 'Olas del Sur' -mejor canción 'world'-, se une ahora el premio a mejor canción de Pop/Rock latino por su tema 'Flor de Leyenda'.

El premio "sabe el doble de mejor en estos tiempos de malas noticias", comenta Minimalia en una entrevista concedida a Europa Press. Y más, si se tiene en cuenta que su estilo, la música instrumental, no es, de entrada, lo que más puede impactar en la industria musical norteamericana.

"Soy lo alternativo de lo alternativo; estoy en las antípodas de todo", reconoce el músico gallego, que admite que la reacción más común cuando escogió este género fue: "¿Qué haces?".

"Pero al final, lo que todo el mundo consideraba un hándicap, me ha llevado hasta donde estoy. Cosas que veías muy lejanas, al final las acabas consiguiendo". Se refiere, como no podía ser de otra manera, al Grammy Latino que consiguió en noviembre de 2020 por su último trabajo, 'Terra', galardonado como mejor álbum de música instrumental y que lo convirtió en el único artista gallego premiado por un disco propio.

Es en 'Terra' donde se ubica 'Flor de Leyenda', el tema que la academia de Hollywood ha distinguido con su galardón anual y que ha contado con la participación de Esmeralda Grao, que pone su voz al primer tema con letra del músico ourensano. "Era mi cuarto disco y ya era hora de ofrecerle algo nuevo a mi público", explica.

"TRABAJABA EN UN CONCESIONARIO, PERO NO ERA MI SITIO"

Con todo, Minimalia recalca que sus próximos trabajos seguirán la línea de los anteriores. Se quedará en la música instrumental a la que llegó "accidentalmente". "No era fan de este tipo de música, no la escuchaba. Aunque tenía experiencia en el rock, que tocaba con amigos, llegué a la instrumental de forma totalmente accidental", confiesa.

El guitarrista ourensano se sumergió en el género cuando, en 2007, compuso su primer tema, 'Al decir adiós', tras el fallecimiento de sus abuelos en la misma semana. "Fue tal la sensación, que nunca voy a olvidar, de haber expresado todo lo que sentía con tan sólo seis cuerdas de una guitarra... Que me dije: 'Este es mi sitio", explica.

Aún así, Daniel Minimalia continuó varios años más con su vida "normal". El músico gallego, que había estudiado Administración y Dirección de Empresas, y trabajado en un banco, cumplió 25 años como empleado de un concesionario "aburrido de todo".

"Crecí con ese mantra de que hay que estudiar para llegar lejos, y cumplí mis deberes, pero en esa época, 2009-2010, no lo estaba pasando nada bien y empecé a componer para mí, para desahogarme", cuenta.

Cuando reunió 12 temas y, tras pedir un préstamo, cogió "carretera y manta". "Fue un acto de honestidad conmigo mismo", argumenta.

Minimalia reconoce que los comienzos, "muy duros", tuvieron más de emprendimiento -"un 90%"- que de música -"un 10%"-, y dieron muchos más frutos en Estados Unidos que en su país natal.

"En 2013 empecé a hacer mis primeros pinitos, me movía por California, donde funciona muy bien la fusión latino-anglosajona, y pronto me sentí respetado", explica.

"ME SIENTO MÁS VALORADO EN EE.UU., PERO ESPAÑA SIEMPRE SERÁ MI CASA"

Tanto fue el cariño y respeto recibido, por el público y por otros colegas de profesión, que Daniel Minimalia preparaba su mudanza al otro lado del Atlántico cuando la covid-19 irrumpió en el panorama internacional, "y lo paralizó todo".

"Aunque es verdad que durante estos últimos meses se han caído muchos conciertos, me siento un afortunado. Dentro de las circunstancias, me ha ido bien", reconoce, aunque confiesa divertido que, al contrario que otros artistas, que han encontrado en el confinamiento un filón muy potente para sus composiciones, no le ha salido "nada interesante".

Preguntado por la situación de la industria tras la pandemia de coronavirus, el compositor se muestra "esperanzado" y confía en esa "capacidad de adaptación de la música, que no es un camino de rosas ya en sí" para salir adelante.

"Espero que la gente sea consciente de las oportunidades y una vez pase todo esto, se lance en masa a los teatros y conciertos", desea.

"Tendremos que adaptarnos y, si hay que tocar tres veces el mismo día para cumplir los aforos y que sea seguro, pues lo haremos", indica Minimalia. De momento, prepara conciertos en 'streaming' para su público de Colombia y Argentina, "ya que ahora mismo resulta imposible desplazarse, y menos hacer algo físicamente".

GIRA POR GALICIA

Si la covid-19 lo permite, el guitarrista ourensano saldrá de gira por España a partir de marzo y abril, en la que, "por supuesto", tendrá hueco Galicia, por donde pasará en junio o julio.

Además, y aprovechando las puertas que, tal y como él mismo reconoce, le ha abierto el Grammy latino, trabajará en giras y proyectos "más ambiciosos", como el disco que espera sacar en febrero de 2021 y en el que habrá "colaboraciones muy potentes".

Unas oportunidades que el compositor gallego aprovecha "con los pies en el suelo" y "sin enormes grandilocuencias", con un estilo definido hasta en su pseudónimo artístico Minimalia, como referencia a la pureza y sencillez que defiende el minimalismo y que el guitarrista seguirá buscando y transmitiendo con su música.