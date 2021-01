Morón (VOX): "El Gobierno de España tendría que haber asumido el liderazgo y tomar decisiones"

"El Gobierno de España asumió -al inicio de la pandemia- el mando único, pero enseguida se dio cuenta de que no tenía capacidad para hacer, ni siquiera, una compra en condiciones de personal sanitario, de que no tenía el liderazgo para poder agrupar a las comunidades y cedió, en esa falsa cogobernanza, la gestión a las comunidades autónomas".

"El Gobierno de España tomó una serie de medidas criticables y no ha sabido gestionar la pandemia, las decisiones coordinadas no han existido y cuando, al final, se ha querido hacer un pequeño lavado de imagen, ha recurrido al Consejo Interterritorial para dar la imagen de que las medidas se adoptaban de forma coordinada", ha proseguido Morón, para quien "las medidas fundamentales las sigue tomando el Gobierno de España a través del estado de alarma". El Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha intentado quitarse responsabilidades".

El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en las Corte de Aragón ha augurado que la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, realizará una política de "continuación" de la que ha llevado a cabo el ministro saliente, Salvador Illa.

Hasta ahora "se han distribuido los papeles entre Fernando Simón e Illa; Simón era un poco el que daba las malas noticias e Illa presentaba las soluciones y quizás por eso el 'efecto Illa". Ahora "las comunidades, con defectos y aciertos, están gestionando la pandemia, a veces los ayuntamientos a nivel local".

LOS CIERRES INTERPROVINCIALES "NO TIENEN SENTIDO"

Las medidas que han tomado los Gobiernos frente a la COVID-19 "no se han tomado, como se ha dicho, por criterios científicos", ha expuesto Morón. "Sobre todo al principio, cuando hay distintos focos o brotes en determinadas zonas, hay que actuar sobre esas zonas, pero no sobre una demarcación territorial determinada", es decir, que "si hay un brote en Alcañiz puede tener sentido plantear un cierre perimetral de Alcañiz, pero no que haya un cierre por provincias".

Los cierres interprovinciales "no tienen ningún sentido", ha aseverado Morón, quien ha defendido "el verdadero cierre", el de las fronteras porque "de nada sirve que en España y Aragón estemos planteando una serie de medidas si no controlamos el flujo de personas que entran en nuestro territorio", proponiendo "controlar la llegada a través de los aeropuertos y la inmigración ilegal, cualquier vía de acceso a nuestro territorio", lo que su partido propuso en febrero de 2020.

"Los zaragozanos hubieran podido subir a su segunda residencia en el Pirineo y practicar el deporte de la nieve" habiendo "una situación similar" en Zaragoza y Huesca.

"Nosotros hubiéramos permitido ese flujo de personas a través de la Comunidad", ha continuado, insistiendo en "aislar los pequeños focos que pueda haber" porque "se ha abusado de las restricciones y se ha llegado a situaciones que vulneran los derechos fundamentales, que se podrían haber protegido de alguna manera" ya que "el Estado de Alarma no ampara todas las restricciones que se han dado".

"Habría que vigilar muy bien para que se respetaran los derechos fundamentales de las personas y establecer un equilibrio con la protección de la salud", no tomar medidas "de carácter político y que van en contra de la coordinación entre comunidades", como los cierres provinciales, ha opinado.

MEDIDAS

En su opinión, si se hubiera aislado de forma estricta a los infectados "la enfermedad no hubiera progresado a la velocidad que ha ido". Ha pedido a todos "responsabilidad", recomendando disminuir los contactos sociales y cumplir todas las normas.

"La gente lo cumple, pero todo ese esfuerzo sirve de muy poco si las personas tienen temor de que en su empresa puedan tomar represalias" si no van a trabajar "y esas cuestiones hay que solucionarlas", de manera que quienes estén contagiados cumplan "estrictamente" la cuarentena. "Si una persona en una fase importante de contagiosidad se sube en el tranvía, en un viaje puede contagiar a muchas personas y todo el esfuerzo lo tiramos por tierra".

"Tiene que haber medidas coercitivas para las personas que no quieren cumplir con las leyes y también medidas de ayuda a las familias que se encuentran en esta situación de tener que salir a trabajar para poder comer", ha dicho.

CAMAS HOSPITALARIAS

También ha afirmado que "la función de los poderes públicos es gestionar los recursos", en el sentido de que "no sirve decir que en Aragón hemos incrementado en 300 millones el Presupuesto de Sanidad porque a lo mejor habría que aumentarlo en 500: hay que ver lo que tenemos que invertir".

"Tendrían que haber elaborado un Presupuesto en función de las necesidades, sobre todo para sanidad y recursos sociales; sin embargo, el Presupuesto para este año ha sido un corta y pega de años anteriores, no se ha hecho un esfuerzo para recabar de los fondos propios que tenemos en Aragón, no de los que esperamos que nos lleguen de Europa" para "destinar de algunas partidas a aquellas áreas que más lo necesitan". Ha criticado que "prácticamente todos los Departamentos han aumentado su presupuesto pensando en esos fondos que van a venir".

A su parecer, el Gobierno de Aragón podría dedicar más recursos a crear camas hospitalarias convencionales y de UCI, pero "para este año no hay programado ningún incremento del número de camas, se sigue trabajando en Alcañiz y Teruel, pero no va a haber un aumento de camas de hospitalización". La provincia de Teruel solo cuenta con ocho camas de UCI -en el Hospital Obispo Polanco de la capital- y "no son recursos para afrontar una pandemia", ha lamentado.

CONFINAMIENTO

"Por supuesto" que Santiago Morón teme que el Gobierno de España pueda decretar un nuevo confinamiento domiciliario, en todo caso después de las elecciones catalanas. "Cuando estamos en niveles de contagio tan grandes como en este momento, las medidas de control de la pandemia son de una eficacia menor, es muy difícil recortar esas cifras", ha remarcado.

Ha advertido de que "para que fuera medianamente efectivo tendría que ser de tres o cuatro semanas y eso puede ser la puntilla para la economía de este país" porque además "no hablamos solo de dinero, sino de vidas humanas y del mantenimiento de los servicios públicos. "El coste que tendría es tan inmenso que no nos lo podemos permitir".

El portavoz de VOX ha confiado en que, con la vacuna, a finales de marzo empiece a disminuir el número de casos, también los ingresos hospitalarios y la mortalidad porque primero se están vacunando las personas más vulnerables, que son "las que acaban en la UCI o ingresadas". De esta forma, "si conseguimos que adquieran inmunidad, seguiremos en niveles muy altos, pero la presión en los hospitales va a disminuir mucho".

En este contexto, el confinamiento domiciliario "no es la mejor solución", ha aseverado Morón, quien ha recomendado incrementar el número de test, aislar a quienes presenten síntomas, ser exigentes con las cuarentenas y concienciar a la población. "Si seguimos estas normas a rajatabla venceremos la enfermedad seguro", ha zanjado.

"Hay que seguir concienciando a la población, tanto sobre el coronavirus como sobre los efectos de la vacuna" porque "sigue habiendo muchas dudas, algunas fruto de los bulos que corren por las redes sociales, aunque hay otras preguntas que se hace la gente que son razonables y se les tendría que dar contestación".