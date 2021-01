La impactante prueba de apnea de Pablo Puyol en 'El desafío': aguanta cuatro minutos bajo el agua

Este viernes, Antena 3 emitió El desafío durante su prime time. El programa, creación de Pablo Motos, es una de las novedades de la temporada y somete a famosos de ámbitos muy variados a todo tipo de pruebas que, rotándose semanalmente, permiten medir las capacidades de todos y cada uno de los participantes.

El desafío que más impone a la mayoría de concursantes es el de la apnea. Sin embargo, en esta entrega, Pablo Puyol ha conseguido que parezca fácil. Y es que, sin experiencia previa en ello, el también cantante consiguió aguantar cuatro minutos bajo el agua, obteniendo la victoria de la noche. Por ello, se llevó el premio de 10.000 euros para Amapacce, una asociación malagueña que se centra en las personas con parálisis cerebral.

Kira Miró se mantiene en primer lugar

De esta manera, el actor de Upa Dance superaba a Kira Miró, una de las concursantes más competentes y que sigue en primer lugar en el ranking del programa, con 65 puntos. Esta aguantó dos minutos y medio la semana pasada en la misma prueba.

El dato estuvo muy por encima de las expectativas de Puyol que, por los nervios y las cifras obtenidas en los ensayos, jamás habría imaginado que duraría tanto tiempo. "Me siento muy contento, porque la prueba ha superado mis propias expectativas y el trabajo de esta semana ha valido la pena y he conseguido mucho dinero y se lo he podido dar a quien yo quería", declaró, orgulloso.