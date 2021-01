Vélez-Málaga aprueba un nuevo reglamento para mejorar el funcionamiento de plenos y comisiones

Según han explicado desde el Consistorio, el nuevo reglamento incorpora la figura de las sesiones telemáticas, novedad introducida este año con motivo del COVID-19; puntualiza las diferencias existentes de los asuntos catalogados como mociones, asuntos urgentes, ruegos y preguntas; aboga por el respeto de la duración de los turnos de intervención e incorpora las intervenciones por alusiones, entre otros aspectos.

El Pleno ha aprobado, además, por unanimidad, solicitar a la Junta de Andalucía que ejerza sus competencias en cuanto al tratamiento de las vías pecuarias del municipio y destine los recursos necesarios para su adecuación y mantenimiento y así favorecer la accesibilidad y seguridad de los vecinos del entorno de las mismas, sobre todo cuando se producen fuertes lluvias.

Por unanimidad también ha prosperado instar al Gobierno central a que incluya el suministro eléctrico en el listado de bienes y servicios a los que se aplica el tipo reducido del diez por ciento y se asemeje al del suministro de agua que sí tiene ese gravamen. Del mismo modo, se insta a que en el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica se rebaje el tipo de gravamen del siete al cero por ciento.

Asimismo, han manifestado en un comunicado que han prosperado dos mociones sobre asuntos económicos para desestimar las alegaciones interpuestas por el grupo popular y que perseguían rechazar el pago de más de 4,1 millones de euros de deuda extrajudicial para abonar facturas a proveedores, aprobado en el pleno del mes de noviembre de 2020.

Han indicado que estas reclamaciones no proceden ya que, según informe de la asesoría jurídica y de la intervención municipal, "no concurren ninguno de los motivos que recoge a tal efecto el artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales".

Otras mociones llevadas a pleno por el grupo Andalucía por sí no prosperaron al tratarse de asuntos "no factibles de poder materializarse o en los que el Gobierno municipal (PSOE-GIPMTM) ya está trabajando", han apuntado. Los concejales de las diferentes delegaciones expusieron los argumentos y aportaron las actuaciones al respecto en las que ya están avanzando, por lo que no procedía el tratamiento ni aprobación de dichos asuntos en sesión plenaria.

La sesión plenaria ha comenzado con la Corporación municipal guardando un minuto de silencio en memoria del recientemente desaparecido Manuel Berenguer y mostrando su más sincero pésame a familiares y amigos. Berenguer era una persona muy querida por todos en la ciudad y fue concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, además de haber sido siempre un ferviente defensor del patrimonio histórico y cultural veleño.