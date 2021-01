Cvirus.- La Comunitat Valenciana notifica 98 morts i 7.929 nous casos

D'aquesta manera, es torna a fregar per cinqué dia consecutiu el centenar de decessos i a igualar el màxim de morts registrat en pandèmia, 98 morts. D'aquesta manera, el total de defuncions és de 4.610 persones: 550 en la província de Castelló, 1.652 en la d'Alacant i 2.408 en la de València.

Per la seua banda, amb els nous casos confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens notificats hui la xifra total de positius frega les 298.042 persones. Per províncies, 852 dels nous postivos estan a Castelló (30.355 en total), 3.849 a Alacant (108.104 en total) i 3.222 en la província de València (159.531 en total). A més, s'han registrat 6 casos sense assignar, per la qual cosa el total de casos sense assignar se situa en 52.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 4.463 persones ingressades i 651 en crítics, 18 llits més ocupats que ahir. D'ells, 461 estan hospitalitzats en la província de Castelló, amb 53 pacients en UCI; 1.775 en la província d'Alacant, 253 d'ells en la UCI; i 2.227 en la província de València, 345 d'ells en UCI.

No obstant açò, des de l'última actualització s'han registrat 8.902 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 234.960 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 24.688 a Castelló, 82.240 a Alacant i 127.958 a València, a més de 74 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 69.968 casos actius, la qual cosa suposa un 22,60% del total de positius.

La Comunitat Valenciana ha administrat fins a aquest dilluns un total de 113.793 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Del total, 111.117 són de Pfizer i 2.676 de Moderna. Han rebut les dos dosis de la vacuna 12.176 persones.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 188 residències de majors (17 en la província de Castelló, 62 en la província d'Alacant i 109 en la província de València), 40 centres de diversitat funcional (3 en la província de Castelló, 12 en la província d'Alacant i 25 en la província de València) i 10 centres de menors (5 en la província d'Alacant i 5 en la província de València).

Així mateix, s'ha notificat 155 residents i 77treballadors nous positius i 28 residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 66 residències a la Comunitat Valenciana: 5 en la província de Castelló, 28 en la província d'Alacant i 33 en la província de València.