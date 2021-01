Sanitat fa obligatori l'ús de la mascareta per a fer esport en nuclis urbans

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha prorrogat les noves restriccions antiCovid fins al pròxim 15 de febrer i, a més, obligarà des de dilluns a usar mascareta quan es fa esport en nucli poblacional, tant si és pel carrer com en zona verda, així com mentre es passeja i es fa exercici en les platges urbanes.

D'aquesta manera, en la resolució, que es publicarà aquest dissabte en el DOGV, es manté la limitació de les reunions a casa al nucli de convivència, en el carrer a dues persones, i el confinament perimetral durant els caps de setmana de ciutats de més de 50.000 habitants.

Les mesures estaran vigents fins a les 23.59 hores del 15 de febrer i introdueixen algunes modificacions. Així, la mascareta serà obligatòria per a majors de sis anys "durant la pràctica d'activitat física o de qualsevol altra activitat dins dels nuclis urbans", així com també "en els espais de naturalesa o a l'aire lliure dins de nuclis de població, platges i piscines".

Per tant, en les platges urbanes, es pot passejar o fer activitat física mantenint la distància social, sense superar el nombre màxim de dues persones, excepte convivents, i sempre amb la mascareta posada. No obstant açò, en els espais de naturalesa o platges situats fora dels nuclis urbans, la mascareta és recomanable, però no obligatòria.

Així mateix, es mantindran fins al 15 de febrer el tancament a les 18.00 hores de locals i superfícies comercials excepte els dedicats a productes d'alimentació, begudes, productes higiènics, establiments farmacèutics, sanitaris, òptiques, productes ortopèdics, servicis de perruqueria i d'aliments per a animals de companyia. A més, es tanquen saunes, spas, soláriums, banys turcs, balnearis, salons de massatges i establiments similars.

Igualment, es manté el màxim de dues persones en espais d'ús públic, tant tancats com a l'aire lliure, llevat que es tracte de persones convivents i sense perjuí de les excepcions previstes, mentre que en domicilis i espais d'ús privat, tant en l'interior com l'exterior, solament es permeten les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència, amb les mateixes excepcions que en el cas anterior.

Excepcions

Les excepcions a aquestes dues limitacions són les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l'atenció i acompanyament a persones menors d'edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d'especial vulnerabilitat, la convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors no convivents entre ells i l'acolliment familiar de persones menors d'edat en qualsevol de les seues tipologies.

A més, també s'exceptuen les reunions de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents, o de les persones que viuen soles, que podran formar part d'una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada. No obstant açò, cada unitat de convivència ampliada solament podrà integrar una única persona que visca sola, i la persona que visca sola podrà formar part exclusivament d'una unitat de convivència ampliada durant tot el període de vigència de la mesura.

Així mateix, continuen sense estar incloses en les limitacions previstes a les reunions les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents.

Tancament perimetral i de les grans ciutats

D'altra banda, es mantenen les limitacions a l'entrada i l'eixida de la Comunitat Valenciana, que continuen restringides excepte desplaçaments adequadament justificats.

També segueix vigent des de les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns, i des de les 15.00 hores de la vespra dels dies festius fins a les 6.00 de l'endemà al festiu, l'entrada i eixida de persones dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants (València, Alacant, Elx, Castelló de la Plana, Torrevella, Torrent, Oriola, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer, i Vila-real).

També es prorroga la limitació a la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Sanitat explica que totes aquestes limitacions es justifiquen per existir a la Comunitat Valenciana "una transmissió comunitària, no controlada, sostinguda" i amb pressió hospitalària creixent amb una ocupació, a 27 de gener, del 42,16% dels llits d'aguts i del 62,97% de llits UCI.