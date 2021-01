Turisme aposta per artistes locals i la cultura per a promocionar la Comunitat Valenciana

Turisme Comunitat Valenciana ha llançat una nova campanya per a posicionar-se com un destí cultural i artístic a través de joves promeses i de les seues obres. A través de la col·laboració amb il·lustradors i il·lustradores valencians, busca arribar a un públic més ampli i crear una comunitat en xarxes socials més gran per a promocionar l'art i la cultura a través dels seus destins.

En concret, a través del compte d'Instagram de la il·lustradora Ana Oncina (@ana_oncina) es realitzarà un sorteig on el guanyador o guanyadora rebrà una il·lustració personalitzada d'un destí de la Comunitat Valenciana fet per l'artista.

Es publicarà una imatge en el compte d'Instagram de la il·lustradora i es difondrà en el compte d'Instagram de Turisme Comunitat Valenciana (@comunitat_valenciana). Els participants hauran de donar al 'm'agrada' a la publicació d'Ana Oncina, seguir el compte de la Comunitat Valenciana i nomenar dues persones amigues.

Aquest sorteig comença aquest divendres 29 de gener a les 15.00 hores, i es tancarà l'1 de febrer amb l'anunci del guanyador o guanyadora.

Aquesta és una de les primeres accions que posa en marxa Turisme Comunitat Valenciana per a potenciar la cultura i l'art en els seus diferents destins, però es preveuen noves actuacions en aquest sentit, explica la Generalitat en un comunicat.

Ana Oncina és una jove il·lustradora d'Elda amb més de 103.000 persones seguidores en el seu compte d'Instagram. L'animació i el còmic són els seus principals estils artístics. Alguns dels llibres amb més èxit que ha publicat i il·lustrat són 'Croqueta y Empanadilla' o 'Un paseo por Corea y Japón’.