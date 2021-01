El Pleno de Marbella concede medallas al Hospital Costa del Sol, Policía Local y DYA por actuación en COVID

"Se trata de una propuesta que reconoce el esfuerzo, la vocación y el sacrificio que siempre han mostrado estos profesionales en ámbitos tan esenciales como el sanitario, la seguridad ciudadana y el social y más ahora, con la actual pandemia del COVID-19", ha señalado la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

El Hospital Costa del Sol, ha destacado, es un centro de referencia que en la crisis sanitaria "ha puesto de relieve, si cabe aún más, el magnífico trabajo que desarrolla, siendo capaz de atender una emergencia de una magnitud que nunca habíamos imaginado con una capacidad de respuesta excepcional".

En relación con la Policía Local, ha resaltado que "contamos con un cuerpo de seguridad que ha sido un soporte desde el inicio de la pandemia y que está cumpliendo con todos los retos que plantea la actual situación" de crisis sanitaria.

En cuanto a DYA, ha destacado "la solidaridad y el altruismo" del colectivo, del que ha subrayado su colaboración "siempre con medidas impulsadas por el Ayuntamiento y dirigidas a los más vulnerables, como la habilitación de dos pabellones para atender a las personas sin hogar durante el confinamiento".

El portavoz socialista José Bernal ha exigido cinco millones de euros en ayudas "urgentes e improrrogables" para la hostelería y el comercio del municipio procedentes de fondos aprobados en el Parlamento andaluz a instancias del PSOE.

En este punto, ha denunciado el "absoluto abandono" en el que, según él, se encuentran estos sectores en Marbella debido, a su juicio, a que el Ayuntamiento "no sólo no ha flexibilizado las cargas fiscales para estos negocios, sino que las ayudas comprometidas tampoco llegan" y ha solicitado los 130 millones de euros que, ha apuntado, prometió la alcaldesa en 2020 y de los que "a día de hoy no ha llegado ni un solo euro a los hosteleros y comerciantes de Marbella y San Pedro".

OSP, por su parte, ha criticado la "discriminación" que, a su entender, sufre San Pedro por parte de la Junta de Andalucía y la "complicidad" del Ayuntamiento respecto a los protocolos antiCOVID.

"Es ahora cuando se deja notar el error de paralizar las obras del ambulatorio tanto tiempo por tan sólo 300.000 euros. No entendemos la actitud para con San Pedro. Vemos como la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, anuncia inversiones de 270.000 euros para la creación de circuitos contra el COVID en el ambulatorio de Las Albarizas, que es una cantidad parecida a lo que causaba el problema en el centro de salud de San Pedro", ha señalado el edil Manuel Osorio.

En la sesión plenaria de también se ha acordado de forma definitiva el nombramiento del historiador Francisco Moyano como Cronista Oficial de Marbella. "Hoy es un día importante para nuestro municipio y para el relato de la historia de nuestra ciudad. Nuestro querido Paco encarna perfectamente el modelo de cronista de una gran localidad como la nuestra y viene a dar continuidad a la gran obra que labró su predecesor en el puesto, Fernando Alcalá", ha destacado la alcaldesa.

Moyano es maestro, licenciado en Derecho e Historia y pregonero de las Semanas Santa de Marbella y Nueva Andalucía, además de la feria. Ha publicado los libros 'La costumbre de escribir', 'Sin perder la costumbre' y 'Calle Ancha', y ostenta la Medalla de Marbella, concedida en 2019, entre otros méritos.

El Pleno también ha acordado, de forma inicial, la incorporación de una disposición adicional a la normativa urbanística del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) con el objetivo de dar respuesta a la actual crisis económica provocada por la pandemia; dos modificaciones puntuales de elementos del PGOU para la construcción de una subestación eléctrica en San Pedro Alcántara y una nave de servicios operativos; y una propuesta del concejal de Tráfico para modificar la ordenanza sobre el estacionamiento regulado.