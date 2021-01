El Consell destinarà 105 milions per a ajudes a empreses, autònoms i treballadors en ERTO

El ple del Consell ha aprovat un decret llei d'ajudes extraordinàries i directes per a les empreses, persones treballadores autònomes i persones treballadores dels sectors productius més afectats per les noves restriccions a la mobilitat dels ciutadans i a l'activitat de determinats sectors productius, que preveu un total de 105 milions d'euros en ajudes.

En concret, aquest decret llei serveix de "paraigua" per a desenvolupar tres línies d'ajudes: una ajuda directa per al manteniment de l'ocupació en sectors afectats, dotada amb 80 milions; una altra ajuda directa a les persones autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries Covid-19 de la Seguretat Social per huit milions més i una dotada amb 17 milions per a treballadors en ERTO per la Covid.

Segons ha explicat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, en aquest ple del Consell s'ha aprovat el decret llei que actua com a "paraigua" per a oferir aquestes tres línies d'ajudes, i la posada en marxa de la primera i la tercera, que sumen un total de 97 milions. Respecte a la segona línia, espera que es puga aprovar en reunió de l'executiu de la setmana pròxima.

La primera de les línies aprovades aquest divendres, per valor de 80 milions, contempla una ajuda directa per al manteniment de l'ocupació, dirigida a les persones treballadores autònomes i empreses dels sectors d'hostaleria, turisme, activitats artístiques, recreatives i d'oci, que han vist reduïda la seua activitat bé pel tancament total o per la limitació de les seues activitats.

Aquests sectors i activitats són: hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings i aparcaments per a caravanes, restaurants i llocs de menjars, provisió de menjars preparats per a esdeveniments i altres serveis de menjars, establiments de begudes, activitats d'exhibició cinematogràfica, agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.

També s'inclouen l'organització de convencions i fires de mostres, arts escèniques i les seues activitats auxiliars, creació artística i literària, gestió de sales d'espectacles, museus i gestió de llocs i edificis històrics, instal·lacions esportives, clubs esportius, gimnasos i altres activitats esportives, parcs d'atraccions, parcs temàtics i altres activitats recreatives i d'entreteniment.

L'altra línia aprovada, dotada amb 17 milions, articula una ajuda directa a les persones treballadores afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació, derivats de la Covid-19, durant el període i condicions que determinen les bases reguladores.

Queda per aprovar una línia per valor de huit milions, que contempla una ajuda directa a les persones autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries Covid-19 de la Seguretat Social, amb independència del sector en el qual es troben, de manera que la caiguda del poder adquisitiu dels professionals no repercutisca en les seues necessitats tant del negoci com familiars.

"Veurem quin recorregut tenen"

Preguntada sobre les protestes de sectors afectats, que titllen d’"insuficients" aquestes ajudes, Oltra ha argumentat que "s'acaben d'aprovar". "Veurem quin recorregut tenen", ha agregat.

No obstant això, ha incidit en què ens trobem en una "situació sanitària molt greu" i que les persones que tenen un establiment, com un bar o un restaurant "estan molt exposades també al contagi". "L'objectiu fonamental de les mesures i restriccions és protegir la salut i la vida de totes les persones, també de les que es manifestaven ahir", ha agregat.

"Estem en una tercera ona que ens està colpejant molt fort a la Comunitat Valenciana. Tots els dies tenim dades d'al voltant de 90 persones mortes. Ací tots els dies cau un avió", ha asseverat.

Aquest és el segon decret del Pla Resisteix per a la reactivació de l'economia valenciana. L'import global màxim de les ajudes previstes ascendeix a 105 milions d'euros, que es concediran en forma de subvencions de concessió directa.

Una de les particularitats d'aquestes ajudes és que podrà anticipar-se fins al 100% de l'import de la subvenció que en cada cas corresponga sense necessitat de constitució de garanties per part dels beneficiaris, atés l'import, a l'objecte i a la naturalesa extraordinària de les subvencions. Les bases reguladores i la convocatòria de les diferents modalitats d'ajudes es tramitarà per procediment d'urgència.

Finançament de les ajudes

Les ajudes podran finançar-se amb càrrec als fons que corresponguen a la Comunitat Valenciana, procedents dels recursos addicionals React-EU, Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa, que s'apliquen en el marc dels Fons Estructurals.

Les actuacions es cofinançaran amb el Programa Operatiu FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, mitjançant l'Objectiu Específic React-UE 1 "Donar suport a l'accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l'ocupació de qualitat, així com el manteniment de l'ocupació, inclòs l'ocupació juvenil, i l'ocupació als treballadors per compte propi i als emprenedors".