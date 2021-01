Los empresarios oscenses urgen a levantar los confinamientos, ampliar horarios e inyectar liquidez a las empresas

El director general de la Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca, CEOS- CEPYME Huesca, Salvador Cored, ha transmitido a las administraciones la necesidad de apoyo para solventar "esta solución tan dramática" que viven las empresas oscenses.

En torno a 1.000 empresas están en ERTE y afecta a más de 3.000 trabajadores. Una situación "muy difícil" para las empresas y por eso los empresarios piden que se inyecte liquidez al sistema para ayudar a todas las empresas, que están cerradas por la crisis sanitaria.

Cored ha manifestado que "hay que inyectar liquidez al sistema y es que hay casi 1.000 empresas con ERTES y si estas empresas no pueden abrirpor cuestiones sanitarias hay que ayudarlas". El director general de CEOS ha explicado que "se trata de la pescadilla que se muerde la cola",porque "más de 3.000 personas necesitan trabajar y, si esto no trabajan, no hay producción, no hay rentabilidad económica, no hay impuestos y el sistema se cae".

Uno de los ejemplos, ha dicho, es la empresa EUROSCA que ha anunciado el cierre con casi 80 trabajadores. La inyección de liquidez es "muy importante", según Cored, como se ha demostrado con los Bonos Impulsa que se están activando junto a los ayuntamientos en muchas localidades de la provincia.

Unos bonos "muy positivos", especialmente para el sector de comercio y servicios porque "hay movimiento de la economía y de dinero y se mantiene y conserva el empleo", ha opinado.