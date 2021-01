Calero demana "lleialtat" per a complir les restriccions i assegura que hi haurà multes per als "insolidaris"

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha reclamat "compromís i lleialtat" per part de totes les administracions i dels ciutadans a l'hora de complir el tancament perimetral de grans ciutats decretat per a evitar l'avanç del coronavirus.

A més, ha advertit que hi haurà multes per als qui no respecten les mesures. "No podem consentir que la gent insolidària continue perjudicant la gran majoria, que està complint les normes", ha asseverat.

La representant de l'administració central ha explicat que "totes les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil, col·laboraran i es coordinaran amb les policies locals de la grans ciutats per a controlar el tancament perimetral i els espais públics".

En concret, la Policia Nacional se centrarà en les grans ciutats, a controlar espais públics i tancament perimetral, mentre que la Benemèrita s'ocuparà de les zones rurals, per a evitar possibles festes i altres incidències.

"No eixirem si no anem tots junts"

"Fa falta una coordinació, un compromís i una lleialtat, primer per part de totes les administracions, però també eixa mateixa lleialtat amb la ciutadania. No eixirem si no anem tots junts", recalca.

Finalment, ha assenyalat que "es posaran les multes que s'hagen de posar". "No podem consentir que la gent insolidària continue perjudicant la gran majoria, que està complint les normes", conclou.