Rebel Wilson, sorprendida porque ahora que ha perdido peso le "llevan las bolsas" o le "sujetan la puerta"

La actriz Rebel Wilson ha perdido en torno a 30 kilos de peso, gracias al control de la dieta y el ejercicio, algo que sobre lo que ha hablado en el programa de radio australiano The Morning Crew with Hughesy, Ed and Erin.

"Me gusta pensar que me veía bien en todos los tamaños y que siempre he tenido bastante confianza. Así que no era como si no tuviera confianza antes, si no que ahora estoy súper confiada", comenzaba diciendo sobre como se sentía.

Así que ella cree no haber cambiado, pero sí los demás. "Creo que lo que ha sido realmente interesante para mí es cómo te tratan otras personas. A veces, al ser más grande, la gente no necesariamente te mira dos veces", hacía ver la joven.

"Y ahora que estoy en buena forma, la gente se ofrece a llevar mis compras al coche y mantienen las puertas abiertas para ti", explicaba la actriz.

"¿Es esto lo que otras personas experimentan todo el tiempo?", se preguntaba Rebel Wilson.

La intérprete se sorprende, además de ese nuevo trato que percibe, de que su pérdida de peso levante tanta expectación.

M"e parece interesante que la gente preste tanta atención a una transformación de pérdida de peso cuando están sucediendo tantas cosas en el mundo", ponía de manifiesto.

La actriz ha pasado temporadas en VivaMayr, un lujoso centro de bienestar y desintoxicación médica, al que ha vuelto hace poco.

"Regresé porque 2021 va a ser un año increíblemente ocupado con proyecto tras proyecto, así que quería volver" para "estimular mi sistema inmunológico y perder mis dos últimos kilos", decía.