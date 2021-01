Lombó se "sentía muy bien" con las competencias de Educación y Turismo y se siente satisfecha de su gestión

A preguntas de la prensa por el cambio en el Gobierno de Cantabria que se ha producido este martes con la incorporación de López Marcano como sustituto de Francisco Martín al frente de la Consejería de Industria, Innovación, Transporte y Comercio, a la que ha añadido la competencia de Turismo, que hasta ahora gestionaba Lombó junto con Educación y Formación Profesional, ésta ha afirmado que se trata de un proceso "muy natural".

"Era una de las competencias que tenía y como ha sido tan reciente, todavía no he acabado de perder esa actividad; porque hasta que no se sustituya la presidencia de Cantur, sigo teniendo esa parte", ha explicado.

Lombó, que por ese motivo sigue "todavía muy conectada" a Turismo, ha afirmado que está "muy en sintonía" con López Marcano. "Evidentemente es una etapa de continuidad: así lo manifiesto el día de su toma de posesión", ha recordado.

En cuanto a si está a gusto con el cambio, la regionalista ha reconocido que se "sentía muy bien con las dos competencias" pese a que el año pasado ha sido "complicadísimo" para las dos áreas por el coronavirus.

"Creo que eran dos competencias importantísimas para Cantabria, la educativa como algo esencial y el turismo como una pieza económica fundamental", ha valorado.

En cuanto en su gestión al frente de Turismo, Lombó se siente "muy satisfecha" de lo que ha trabajado con su equipo "por y con el sector".

"Por lo tanto, a pesar de que han sido 18 meses muy complicados, en el balance hago una valoración positiva, y así me la ha hecho llegar el sector. Estoy muy satisfecha", ha concluido en respuesta a la prensa antes de presidir, junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el acto institucional organizado por el Día del Docente 2021.