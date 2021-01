Cvirus.- Oltra veu difícil publicar la llista de tots els vacunats irregularment: "Molts es van apuntar a eixa festa"

"No estem parlant de quatre o cinc alcaldes. Hi ha hagut molts perfils professionals que s'han apuntat a eixa festa", ha afirmat en roda de premsa després del ple setmanal, davant les peticions d'alguns partits de publicar els noms dels vacunats.

Oltra, com a advocada, ha sostingut que "en tot cas, s'haurà de contemplar la legalitat" de fer públic el llistat, en funció del dret a la protecció de dades que tenen totes les persones i que és "molt sensible" en l'àmbit mèdic. De moment, ha remarcat que té "seriosos dubtes" i no pot posicionar-se "sense un estudi al detall de si suposaria vulnerar un dret fonamental".

Ha cridat a mésí a "no convertir-nos en el que no hauríem de ser" perquè "civilització també és que el que ho ha fet malament tinga un retret social". "Sé que a tots ens naix un sentiment d'indignació, però atenció amb que no es convertisca en una societat que no és precisament admirable. Tothom té dret a equivocar-se i redimir-se", ha insistit.

En tot cas, la també líder de Compromís ha reconegut que l'"opinió pública" ha de saber si un responsable polític s'ha vacunat quan no li tocava i ha rebutjat que alguns hagen sigut "tan imprudents de portar càmeres darrere i gravar-ho tot".

També ha recordat que "en principi, el comandament únic de la vacunació ho ha assumit Ana Barceló", la consellera de Sanitat, en relació a la instrucció que va dictar aquest dijous que els vacunats indegudament no reben la segona dosi, a l'espera de les conclusions d'un informe del Comité de Bioètica.

"EN UNA RESIDÈNCIA NO POT ENTRAR NI EL PAPA"

Paral·lelament, com a consellera de Polítiques Inclusives, Oltra ha reiterat que hi haurà sancions per a les residències en les quals es demostre que van deixar entrar a persones sense poder fer-ho, tant per a vacunar-se com per a "fer una performance, deixar una caixa de Nadal o anar amb la premsa a fer-se fotos amb les vacunes com si les hagueren inventat ells".

"En una residència no pot entrar ningú, siguen regidors, alcaldes o el Papa de Roma", ha recalcat, i ha posat com a exemple que ella sempre ha contactat des de l'exterior amb els responsables dels centres quan li han cridat durant la pandèmia.

Quan finalitzen les investigacions, si conclouen en sanció, Oltra ha recordat que "haurà de córrer amb ella la pròpia residència per haver permès l'entrada de persones no autoritzades", ja que la responsabilitat en aquests casos és de la pròpia direcció de cada residències. Mentre, la competència de les vacunes irregulars és de la Conselleria de Sanitat.