Cs aclara que la regidora Capó habló de "desviados" para referirse a delincuentes sexuales y no a las personas trans

La intervención de la regidora se produjo durante un debate sobre la posibilidad de que las personas trans pudieran entrar en los baños de mujeres de las instalaciones del Institut Municipal d'Esports (IME).

Desde Cs han señalado que cuando Capó utilizó la palabra "desviados" no se refería a las personas trans, sino a delincuentes sexuales que puedan utilizar al colectivo "como excusa" para entrar en los baños. Así, desde la formación naranja se reclama que las personas trans puedan acceder a los servicios cuando hayan cambiado oficialmente su nombre.

Durante el pleno, el alcalde de Palma, José Hila, dio la posibilidad a la regidora de retirar el término, algo que Capó agradeció y posteriormente pidió disculpas. "No quiero que quepa ninguna duda sobre la intención de mis palabras. Pido disculpas porque igual he dicho una palabra malsonante, pero no era mi intención y así se ha retirado del acta", señaló Capó.

"Repito, de todo corazón, que lamento y pido disculpas por la palabra que he podido utilizar y si ha herido alguna sensibilidad. No me refería al colectivo trans", reiteró Capó.

UNIDAS PODEMOS LAMENTA QUE CS "SE ALINEE CON LA EXTREMA DERECHA"

Por su parte, la regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas, ha lamentado que Cs "se alinee con la extrema derecha" y ha considerado que en la intervención de Capó "la transfobia ha sido clara y evidente". Según Vivas, Capó ha relacionado al colectivo trans "con los abusos a menores y las violaciones". "Comentarios como el suyo no deberían estar permitidos en las instituciones", ha indicado.

La regidora de Unidas Podemos ha explicado que "Europa se ha construido sobre la base de los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas" y ha asegurado que con su intervención "ha atacado a un colectivo". "Lo que pretendemos es que las personas trans puedan vivir su vida con la mayor naturalidad posible", ha asegurado Vivas sobre el punto que se debatía este jueves en el pleno de Cort.

"Hay un relato que ha cogido la derecha contra las personas trans que me parece doliente", ha censurado.