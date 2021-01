Absolen onze membres del GAV acusats de boicotejar un homenatge a Estellés a Burjassot

Aquesta setmana es va celebrar un juí a València en el qual la Fiscalia demanava una pena de presó de quatre anys i cinc mesos per als acusats per un delicte de desordes públics, un altre de coaccions i un delicte d'amenaces amb la circumstància agreujant d'actuar per motius ideològics. El magistrat no ha considerat provat els fets ni el grau de participació de cadascun dels acusats.

Els acusats també ho van negar en la vista: "Solament vam dir 'Som valencians, no catalans'". L'incident va tindre lloc el 14 de maig del 2013 en un acte que va convocar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Ajuntament de Burjassot per a homenatjar l'obra 'Mural del País Valencià' de l'escriptor Vicente Andrés Estellés en el saló de plens del consistori.

En eixa data, l'alcalde era Jordi Sebastià, del partit polític Compromís, qui anteriorment havia sigut regidor en el municipi per les llistes del Bloc Nacionalista Valencià.

Mentre se celebrava l'acte, la Fiscalia va acusar una desena de persones de llançar crits com "Som valencians, mai catalans"; "Ramón Ferrer catalanista"; "AVL derogació"; "llengua valenciana mai catalana" i a increpar-li a crits de "traïdor" o "catalanista de merda". I també d'insultar agents de Policia i de resistir-se a abandonar el lloc. El jutge no ho veu acreditat.