Armengol recuerda que Baleares está "en riesgo extremo" y pide a la población "cumplir las normas"

Aunque la presidenta ha valorado que la incidencia acumulada está bajando, pues actualmente se sitúa en un 9,49 por ciento en el conjunto del archipiélago, ha manifestado que es "fundamental" cumplir con las normas establecidas y ha reiterado que la situación, especialmente en algunas islas como Ibiza y Mallorca, es "muy grave".

En declaraciones a la prensa tras firmar un acuerdo con el Consell de Mallorca para destinar ayudas a los sectores económicos más afectados, Armengol ha indicado que el descenso en el número de contagios pone de manifiesto que "las medidas funcionan" y ha valorado que esto "también se nota en los hospitales".

"Las normas son claras, hablamos del uso de mascarilla, la distancia social y la desinfección de manos", ha recordado la presidenta, quien ha subrayado que los ciudadanos del archipiélago solo se podrán relacionar con el núcleo propio de su residencia hasta mediados de febrero.

"Si todos cumplimos, las cosas funcionan, y si todos cumplimos, podremos superar pronto esta situación tan compleja", ha asegurado Armengol. Asimismo, ha manifestado que es necesario que la bajada de la incidencia acumulada "sea mucho más fuerte para garantizar la seguridad de convivir con este virus".

Por otra parte, tras ser preguntada por la polémica generada por la vacunación del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que recibió las dos dosis de vacunas sin seguir el calendario de vacunación, la presidenta ha asegurado que el archipiélago sigue el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad.

"He defendido en numerosas ocasiones que las personas que tienen que vacunarse primero son las vulnerables, las que están en residencias y el personal socio-sanitario y hospitalario", ha remarcado Armengol. "Este protocolo se tiene que cumplir escrupulosamente", ha reivindicado.

Tras ser repreguntada por esta misma cuestión, la presidenta ha sentenciado: "No me dedicaré a hablar de cuestiones personales, creo que lo que tengo que decir es lo que he dicho".