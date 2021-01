Cvirus.- L'alcalde de Benejússer no destituirà l'edil de Sanitat en considerar que es va vacunar "correctament"

El primer edil ha afirmat que García Gómez es va vacunar "correctament" i que la documentació rebuda fins al moment sobre els fets revela que "no existeixen motius per a suspendre-ho", segons arreplega l'Ajuntament en un comunicat.

No obstant açò, López Arenas ha afegit que adopta la decisió com a alcalde "a l'espera d'analitzar i respondre a tota la documentació aportada" pel regidor. "La vacunació va complir amb tots els protocols establits tant pel Consell com per l'Àrea de Salut, així ho acredita tota la documentació aportada per la gerència de l'àrea de Salut", ha explicat l'alcalde.

Així mateix, ha recordat que la Conselleria de Sanitat va fer pública diumenge passat la renúncia de García Gómez del càrrec de Comissionat de Sanitat en el Departament de Salut de Torrevella, una decisió adoptada pel facultatiu després de la polèmica generada per la seua vacunació.

Sobre aquest tema, el primer edil ha assenyalat que l'edil va assumir la situació "en compliment de les directrius marcades pel president del Govern, Pedro Sánchez, i també amb l'objectiu de no danyar la imatge de la Generalitat Valenciana".

Finalment, la gerent del Departament de Salut de Torrevella, Eva Baró Salvador, ha certificat en un escrit que José Antonio García Gómez, com a Comissionat de la Conselleria de Sanitat es va vacunar el passat 11 de gener de 2021 "dins del grup sanitari que li corresponia" i que "sempre s'han seguit les instruccions dictades per Salut Pública".