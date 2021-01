Cs Palma acusa a Cort de no cumplir lo acordado con los vecinos de Pere Garau

Según ha informado Pomar este viernes en nota de prensa, "desde el equipo de gobierno propusieron a Cs Palma realizar un nuevo acuerdo que rebajaba las pretensiones del Ayuntamiento, pero este grupo no va a hacer rebajas con los intereses de la barriada".

"Si en más de dos años no han realizado ningún avance sobre el acuerdo de búsqueda de solares, es evidente que no les parecía urgente entonces y no se lo parece ahora", ha señalado.

En este sentido, la portavoz de Cs en Cort ha lamentado que "desde el PSOE se puso la excusa de la crisis económica, durante el debate de este jueves, pero esa misma no les impide gastarse tres millones de euros en menos de 300 metros de la calle Nuredduna".

"Durante el pleno Cs preguntó por el informe de movilidad del proyecto de Nuredduna y no obtuvo respuesta; no han entregado tampoco la información sobre el parking que, supuestamente, dará cobertura al barrio", ha lamentado.

"Se trata de priorizar qué inversiones son más urgentes en Pere Garau. Cuesta creer que un barrio de 30.000 personas no cuente con espacios verdes", ha manifestado Pomar, quien ha puesto sobre la mesa la posibilidad de adquirir los antiguos cines Metropolitan, al ser "un acuerdo de pleno de esta legislatura", del que "tampoco han mostrado el informe de usos que tiene".

Asimismo, Pomar ha puesto énfasis en que "en aquel acuerdo de 2018 había un compromiso para contar con la opinión de los vecinos y las entidades del barrio en todos los proyectos que se pudieran realizar, y está claro que con el de Nuredduna no se ha cumplido, y tampoco se está siendo transparentes porque no hay noticias del informe de movilidad que dé viabilidad al proyecto".

Respecto al proyecto de la Calle Nuredduna, la portavoz de Cs Palma ha censurado la actitud de la regidora de Infraestructuras, Angélica Pastor. "Una cosa es ganar unas elecciones y otra que eso signifique que tienes la potestad de actuar sin consensos y obviando a los vecinos", ha enfatizado.