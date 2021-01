La Junta establece como prioridad en sus proyectos Next Generation las conducciones de Rules

En una nota de prensa, la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta en Granada, María José Martín, ha ofrecido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la colaboración del Gobierno andaluz para "hacer realidad, de una vez por todas, una infraestructura crucial para el mantenimiento y desarrollo de la comarca de la Costa".

Asegura que la Junta "ya ha establecido en sus proyectos Next Generation como prioridad las conducciones de Rules", según Marín, quien anima al Ministerio a utilizar esos fondos "para acometer estas obras que son de su competencia"

La responsable de las políticas de Aguas en la provincia ha pedido al Gobierno central que articule las medidas necesaria para acelerar el proceso de licitación de las obras de las conducciones de Rules. Lo ha hecho tras la visita a Granada del ministro, Luis Planas, en la que anunció el compromiso del Estado con estas canalizaciones, noticia que ha celebrado Martín asegurando que "ya era hora" de que su departamento "asuma la responsabilidad de ejecutar unas obras de interés general del Estado de las que se ha despojado el Ministerio de Transición Ecológica".

La delegada de Agricultura ha instado al Gobierno a "no esperar al verano para iniciar la licitación de los proyectos para no arriesgarse a desperdiciar la oportunidad única que suponen los fondos Next Generation y acometer urgentemente, al menos el proyecto y construcción del desglosado nº 3 que permite llevar el agua a la zona de Almuñécar que es la más castigada actualmente".