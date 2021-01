Coronavirus.- L'índex de reproducció del virus baixa de l'1 i se situa en el 0,94 a la Comunitat Valenciana

La vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, ha indicat que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, els ha traslladat aquesta situació.

També s'arreplega en les dades que publica el Ministeri de Sanitat, segons els quals, aquest índex se situa per sota de l'1 per primera vegada des del 5 de desembre. En aquest cas, no obstant açò, solament s'arrepleguen dades fins al 19 de gener, quan estava en el 0,97.

Així, Oltra espera que es puga entrar en "l'altiplà" de la tercera onada, encara que ha advertit que la baixada "serà molt lenta".

D'altra banda, la vicepresidenta ha apuntat que durant la reunió, també el conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha fet un resum de la situació en els col·legis, que mostren una "certa estabilitat".

Així, el 90% dels contagis es produeixen fora de l'aula, i actualment solament el 2,1% dels grups estan confinats. A més, el 0,7% dels alumnes i un poc més de l'1% dels professors estan contagiats, la qual cosa per a Oltra "demostra que amb més temps d'escolarització, com més ens separem de les vacances, menys xiquets es contagien".

SOCA BRITÀNICA

D'altra banda, també s'ha debatut en el ple del Consell sobre la soca britànica, sobre la qual Oltra ha defès que "l'única certesa és que com menys ens relacionem, menys contagi". Així, "les mesures de prevenció són les mateixes".

A més, ha alertat de la necessitat de "màxima prevenció" en els departaments de salut del sud, on més ha crescut, sobretot al Baix Segura, on hi ha major població anglesa.

INTERDEPARTAMENTAL

D'altra banda, Oltra ha traslladat que no hi ha data per a la pròxima Mesa interdepartamental. Preguntada sobre si es planteja el tancament de centres comercials que va proposar Compromís, ha apuntat que "ací es contempla tot", però "caldrà veure com va l'evolució de la pandèmia". I és que "no hi ha molt més marge" per a noves mesures en el marc de les competències autonòmiques.

També se li ha preguntat a la vicepresidenta sobre els Seminaris de Govern, que solen celebrar-se en aquestes dates, al que ha apuntat que "en aquestes condicions no pot celebrar-se", la qual cosa no significa que "definitivament" no vagen a tornar a tindre lloc en el futur.

"Estem en una situació molt complicada epidemiològicament, i encara que alguns podríem ser convivents per les hores que passem junts, no és cas de convertir-nos en unitat de convivència", ha assenyalat Oltra respecte al Consell.