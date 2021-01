Els bombers d'Alacant rescaten un home després de caure des de cinc metres quan treballava en una teulada

Els bombers han tret l'accidentat, que ha resultat ferit amb politraumatismes, per la finestra amb el vehicle escala, segons ha informat la Regidoria de Seguretat en un comunicat.

El sinistre ha tingut lloc al carrer Capità Rueda. Els efectius han sigut alertats per a rescatar un operari que estava realitzant les funcions per a impermeabilitzar una teulada. L'Ajuntament ha indicat que, per causes que s'investiguen, la superfície s'ha afonat i l'home ha caigut d'una altura de cinc metres al pis inferior.

L'operatiu ha aconseguit estabilitzar i rescatar aquesta persona amb la llitera, qui ha sigut atès pels efectius sanitaris i, posteriorment, traslladat a l'hospital.