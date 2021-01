Gamarra afirma que los PGE "son ya papel mojado" y recrimina a Sánchez que "subir impuestos no es la receta"

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones en Logroño, junto a su compañero Javier Merino, durante su análisis a la coyuntura económica de La Rioja y del país. Una situación económica que, a juicio de la portavoz del PP en el Congreso, "es la consecuencia de una nefasta política del Gobierno de España".

Durante su intervención, la portavoz se ha referido a los recientes datos de la EPA que "demuestran que la situación es dramática y que los riojanos tenemos un negro presente y un futuro incierto".

En este sentido, ha reflexionado, "aunque ningún Gobierno es culpable del Covid-19, los Ejecutivos sí que son responsables de las políticas que desarrollan y se ve -en palabras de Gamarra- que distintas políticas dan lugar a distintos resultados, como estamos viendo en otros países".

Por ello, Gamarra considera que las políticas que se están desarrollando en La Rioja o en España "no son las que se necesitan".

Analizando el caso de nuestra región, "la EPA deja ver que 16.300 riojanos están en situación de paro al cierre del cuarto trimestre de 2020". Una cifra en la que "no están incluidos los riojanos en situación de ERTE o autónomos en cese de actividad por lo que el número todavía sería más amplio", ha recordado.

La portavoz popular también ha lamentado que "haya más paro femenino que masculino porque "esto amplia la brecha de empleo para las mujeres".

"LAS POLÍTICAS SOCIALISTAS Y COMUNISTAS NO FUNCIONAN"

Además de la "falta de políticas" y de las "desigualdades" estos datos muestran que "estamos en un momento dramático y difícil" y se ve que "las políticas socialistas y comunistas no funcionan y no generan empleo". Ante ello, ha afirmado Gamarra, "subir impuestos no es la receta".

Con respecto a los datos del PIB, la portavoz considera que "estamos abocados a un mal año y a una mala situación económica. Los datos demuestran un desastre absoluto disfrazado de gasto público y de deuda", ha lamentado.

Todo ello es porque "el Gobierno parte de premisas que son falsas" y lo único "cierto" es que la productividad de la economía "sigue en debacle" algo que demuestran "la EPA, el PIB y todas las variables de confianza, que son negativas".

"SUBIR IMPUESTOS NO ES LA SOLUCIÓN"

Ante ello, ha explicado la diputada nacional, "necesitamos otro tipo de políticas, no las que incrementan el gasto público o el endeudamiento porque estamos viendo que la productividad del tejido productivo no se mejora. Subir impuestos no es la solución y las recetas del Gobierno de Sánchez nos llevan al mismo sitio, solo saben subir impuestos, pensar en el gasto público y en el endeudamiento".

Desde el PP, por su parte, "impulsamos iniciativas que van en la dirección correcta para pensar en la solvencia de nuestras empresas". Por ello, Gamarra ha reconocido que esta semana los 'populares' han registrado una PNL "que recoge el plan de rescate de economía productiva anunciado por Pablo Casado con una iniciativa para rectificar las políticas del Gobierno y las subidas de impuestos".

Entre ellas, ha destacado, la creación de un fondo de apoyo financiero y capitalización de empresas para inyectar liquidez y garantizar la solvencia del tejido productivo en 50 mil millones de euros "para que todas las empresas que necesiten capital puedan acceder a estas ayudas a fondo perdido".

Así como la necesidad de establecer un marco legal laboral que reduzca la incertidumbre y dé estabilidad porque "no podemos estar sometiendo a nuestro tejido económico y empresarial y familias españolas a tanta incertidumbre".

También plantean que se extiendan los ERTES hasta el final del estado de alarma "y que no esté sujeto a prórrogas" así como la elaboración de un plan de choque fiscal con exenciones a autónomos y pymes que no puedan desarrollar su actividad con normalidad.

"Todo ello permitirá un tejido empresarial más competitivo y con más posibilidades de recuperación", ha afirmado Gamarra.

También desde el PP solicitan que se retrase la entrada en vigor de impuestos nuevos y un plan de reequilibrio fiscal "que reduzca el gasto público y libere recursos para adoptar las medidas anteriores".

AYUDA AL SECTOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJE

En otro orden de asuntos, Cuca Gamarra ha informado también de que hoy mismo han registrado en el Congreso una iniciativa para plantear planes específicos para sectores concretos afectados por la Covid-19. En este caso, ha indicado, "hoy planteamos otra iniciativa para ayudar a las agencias de viaje, un subsector que está siendo muy dañado por la crisis sanitaria y planteamos un plan que recoja medidas especificas".

Se trataría, ha finalizado, de un plan de choque que incluya un bloque de medidas concretas que podrían ir dirigidas a la reducción de impuestos específicos, una reducción del IVA aplicable hasta el 31 de diciembre de 2021 del 4 por ciento o que los fondos europeos tengan en cuenta al subsector así como que se lleven a cabo modificaciones en la legislación nacional para resolver los problemas que tienen ahora.