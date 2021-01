Detingut un jove per 7 robatoris en diversos apartaments de Peníscola

La Guàrdia Civil ha detingut un jove de 23 anys com a suposat autor de set robatoris amb força en una urbanització de la localitat de Peníscola (Castelló), on els seus apartaments romanen buits la major part de l'any en tractar-se de segones residències i vivendes disposades per al seu lloguer. L'home feia ús d'una vivenda buida com a magatzem per als objectes robats.