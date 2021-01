AVA-ASAJA agradece la campaña del Consell Agrari de València que pide "respeto en los paseos por la huerta"

Por ello, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valora de manera "muy positiva" la campaña informativa que ha puesto en marcha el Consell Agrari Municipal de València en la cual pide "respetar y cuidar la huerta durante los paseos y las salidas para hacer ejercicio".

En concreto, el órgano del Ayuntamiento del Cap i Casal recuerda que no está permitido en toda la zona de huerta: coger fruta, verdura o cualquier material de los campos sin permiso explícito y por escrito de la propiedad; entrar en las parcelas, estén cultivadas o no, y salirse de caminos o sendas de herradura; depositar cualquier tipo de vertido no relacionado con la explotación agraria; y llevar animales sueltos y no recoger los excrementos.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, agradece "esta iniciativa porque recalca la necesidad de proteger a los agricultores que son los que sostienen la huerta valenciana".

Según el representante agrario, "la mayoría de ciudadanos demuestra una responsabilidad y un civismo ejemplar, pero hay muchos que no saben separar el paisaje de la propiedad privada y del trabajo de las personas que viven en este territorio, que piensan que porque unas cebollas o unas alcachofas están en un campo al aire libre son libres de cogerlas".

La organización solicita a las administraciones competentes "más vigilancia" de las fuerzas de seguridad en los caminos rurales próximos a la ciudad de Valencia con el objeto de prevenir y, en su caso, sancionar robos y destrozos que agravan la delicada situación de rentabilidad agraria.

AVA-ASAJA también insta a otras ciudades y pueblos de la Comunitat Valenciana a "copiar esta iniciativa de respeto, convivencia y civismo en defensa de un sector esencial como es el agrario".