Cvirus.- PP exigeix a Puig que dimitisca si les ajudes "anunciades a so de bombo i platerets" no arriben en una setmana

En un comunicat, ha criticat que l'activitat de Puig (PSPV) davant de la crisi econòmica derivada del tancament de comerços per la pandèmia "es limita a fer anuncis i parlar de les mateixes ajudes una vegada i una altra".

"Fa més de 15 dies que va anunciar ajudes, primer a diputacions i ajuntaments i després amb el pla 'Resisteix', i ara es dedica a desgranar les ajudes que s'inclouen en ell. Recorre de nou als anuncis, quan el que fa falta és menys propaganda i més efectivitat", ha asseverat.

El 'popular' ha defès així que, després d'un "marge prudencial" des dels anuncis, "si en el termini de set dies les ajudes no han arribat, Puig hauria de presentar la seua dimissió". "Si en una setmana no es paguen les ajudes, el Consell ha d'anar-se'n per incapaç. Volen els hospitals de campanya i volen els anuncis, però qui han de volar per irresponsable i publicitat enganyosa és el Botànic (PSPV-Compromís i Unides Podem)", ha insistit.