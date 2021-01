El zasca de Ana Rosa a Espinosa de los Monteros: "Lo que habéis hecho en Vox es una absoluta contradicción"

El Gobierno intentaba sacar adelante el decreto de los fondos europeos cuando el no de ERC, socios del ejecutivo nacional, dejaba al gobierno de coalición en la estacada. No obstante, la votación terminó por dar un vuelco inesperado cuando la abstención de Vox salvó in extremis la votación.

La decisión del partido de Abascal ha sorprendido a muchos que no entienden la confianza que la formación de derechas a depositado en el Gobierno.Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, ha entrado este viernes en directo en El programa de Ana Rosa para explicar los motivos por los cuales su formación ha decidido abstenerse.

La presentadora Ana Rosa he expuesto la sorpresa de muchos ante este voto y le ha preguntado sobre su nueva posición respecto al ejecutivo: "¿Alguna vez Vox soñó con que Calvo, de alguna manera, les llamara patriotas?". "Lo que sucedió ayer no es más que una confirmación de lo que Vox hace siempre, aquello que es del interés de los españoles", ha replicado el diputado.

Espinosa ha defendido que la negativa de los independentistas no es más que una manera de presionar al Gobierno de cara a las elecciones catalanas. El diputado ha asegurado que este decreto más tarde o más temprano saldría adelante y que su formación ha preferido evitar la demora de las ayudas económicas a España.

Quintana se ha mostrado muy tajante con el entrevistado y no ha comprado sus argumentos: "Para ustedes es una absoluta contradicción, ustedes han dicho, abro comillas: 'Este decreto la mayor red clientelar de la historia en España, el camino más corto para la corrupción'. ¿Cuándo estaban equivocados cuando decían esto o ahora?".

La actitud de la presentadora ha dejado descolocado a Espinosa de los Monteros que continuado defendiendo que desde su partido harán todo lo posible para que durante el proceso de tramitación de la proposición de ley "intentar meter los mecanismos de control y auditoria suficientes para que quien los tramite este sometido a unos criterios objetivos".