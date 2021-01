Beamonte (PP): "Lo importante es que el sistema sanitario funcione y el equilibrio entre salud y economía

Ha dicho, en una entrevista concedida a Europa Press, que "el maldito virus nos está obligando a reinventarnos casi todo con escasez de recursos y hacernos ver qué es lo importante y qué lo circunstancial".

Beamonte ha advertido de que "si no hay ingresos no podemos mantener el Estado del Bienestar, que nos permite tener una sanidad de calidad, educación, poder invertir más en ciencia, enfocar mejor las ayudas para las personas con más vulnerabilidad". "Es un círculo que tiene sus aristas en estos momentos y no podemos parar".

El líder del PP ha abogado por "efectuar restricciones compatibles con el mantenimiento de cierta actividad" y ha criticado que "la única solución que tenemos es decir no", en el sentido de que "es posible viajar en AVE o autobús y no lo es esquiar con ciertos controles; me niego a aceptar que eso sea así", aclarando que su propuesta "no es arriesgar la vida de nadie, es intentar que el país no se nos hunda".

SIN BELIGERANCIA

"Nadie nos podrá reprochar que hayamos sido beligerantes" con las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de Javier Lambán ante la pandemia de coronavirus, aunque "hemos podido hacer algunas críticas; si en un momento no había EPI lo hemos denunciado, pero corresponde al Gobierno gobernar y hemos arrimado el hombro". Al PP le corresponde controlar la acción de un Ejecutivo que "tiene la piel muy fina y no admite las críticas", ha añadido.

Luis María Beamonte ha dado por hecho que las decisiones sanitarias se toman en función de los expertos y que el conjunto de los presidentes autonómicos "están haciendo lo posible para que siga funcionando la economía y no se produzca otra paralización, que sería brutal". Ha apostado por hacer compatibles las restricciones con el mantenimiento de cierta actividad.

"Vamos a salir y deseo que cuanto antes mejor, pero no es lo mismo salir con unas bases más o menos sólidas de nuestro modelo económico que salir con un debilitamiento del tejido productivo".

VACUNACIÓN

"Estoy seguro de que si el Gobierno de Aragón pudiese tener más celeridad y más vacunas estaría intentando vacunar al mayor número posible de aragoneses" ya que "no se le puede achacar" la dificultad para adquirir las vacunas, pero "sí se puede decir que debió hacer la planificación los siete días de la semana y, si es posible, las 24 horas", ha planteado Beamonte.

Ha recordado que "muchos alcaldes del PP ya ofrecieron, también la portavoz de Sanidad en las Cortes, la disposición de espacios en los Ayuntamientos para la vacunación, cuestión que no se tuvo en consideración y ahora parece que se reclama".

Por este motivo, "los Ayuntamientos del PP colaborarán en todo lo que haga falta al respecto", ha continuado Beamonte, para quien "a veces hay que tener más previsión y adelantarse a las cosas" porque "no podemos saturar la Atención Primaria con el plan de vacunación". "Esa alternativa existía y nos alegra que el Gobierno se conciencie de ello".

Ha hecho notar que el número de afectados por la COVID-19 no baja, "tenemos muchas restricciones, hay gente que está muriendo y vamos por la cuarta ola", por lo que ha exigido al Ejecutivo de Lambán "menos prediciones de un Aragón que muy bien, de mucho triunfalismo, y más centrarnos en la realidad que nos está tocando vivir", lo que "es mucho más duro y difícil de lo que Lambán está exteriorizando", insistiendo en que "Aragón tiene problemas como muchas comunidades, pero aquí estamos muy mal y vamos por la cuarta ola".

NUEVA MINISTRA

Luis María Beamonte ha confiado en que la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, no sea como el ministro saliente, Salvador Illa, "que en los peores momentos abandona como capitán del barco y deja a sus pasajeros", lo que constituye "uno de los actos más vergonzosos y reprobables que se han podido dar en política".

A Beamonte le parece "de una bajeza absoluta" que "un presidente y un ministro participen, en un momento tan duro y difícil, en un compadreo partidista por encima de la salud, la vida y el interés general de un país; es lo más lamentable que he visto últimamente".

"No sé si el PSOE sacará rédito, pero seguro que en la memoria de muchos españoles quedará el recuerdo de un ministro que se marchó en el peor momento y un presidente que empujó para que eso fuera así", lo que es "de una irresponsabilidad manifiesta".

LUESIA

Beamonte ha opinado sobre la vacuna contra la COVID-19 que recibió el alcalde de Luesia, Jaime Lacosta (PP). "Algunos alcaldes y concejales se han vacunado y no lo han hecho de mala fe; alguno estaba en algún patronato de residencia", ha dicho, preguntando "si quienes les ofrecieron eran conscientes de que no se lo deberían haber ofrecido", mientras que "hay otras personas que sí se han vacunado y eran conscientes de que no les correspondía".

Sin embargo, "el no tener intencionalidad, no hacerlo con dolo, tampoco significa que no tengas que asumir la responsabilidad de tu acción" y "esas son las consecuencias que tiene la política, que no solamente la acción intencionada y deliberada tiene responsabilidad". A su juicio, "a veces falta ejemplaridad, que implica tener que asumir una consecuencia".

También ha señalado que "el alcalde de Luesia es un gran alcalde, comprometido con su municipio, y lleva muchos años dando la cara. Lo conozco y le tengo un gran afecto personal y me duele lo que ha ocurrido; ojalá ese tema se pueda revertir. Jaime es un ejemplo de alcalde".