Las emotivas palabras de Pablo López recordando a su padre: "Tengo mucho de él"

Año a año y canción a canción, Pablo López ha demostrado a sus fans (y a quienes se han convertido más tarde, después de su paso por Operación Triunfo) que su mundo interior es muy amplio, especializándose en canciones ultraemotivas y supersensibles. Pero ahora ha demostrado que, incluso cuando no se trata de cantar, también puede abrirse, como al recordar a su padre.

El episodio, que fácilmente podría ser el peor en sus 36 años de vida, supuso para él un antes y un después y así se lo ha querido hacer saber a Bertín Osborne, que entrevistaba al malagueño en El show de Bertín, su nuevo programa en Canal Sur.

El espacio de la cadena autonómica andaluza actúa de forma muy parecida al que presenta Toñi Moreno, por lo que sirve a los invitados tanto a la risa contando alguna de sus anécdotas como a los momentos más sentimentales. Y así llegamos a Pablo hablando de Alberto.

Alberto López, su padre, falleció en 2014, y a pesar de que el artista no suele hablar de su vida privada, aquí ha hecho una excepción para exponer que su relación con su progenitor "ha mejorado desde que no está". La razón es sencilla: su padre se marchó de casa cuando él era aún muy joven.

"Cada vez me llevo mejor con él, fíjate. No está, pero está de alguna manera", se intentó explicar el cantautor, que estuvo siempre con los ojos vidriosos. "Era un tío muy especial, muy inteligente y muy cariñoso a su manera. Tengo mucho de él, según me dice mi madre", añadió ante la mudez del presentador, que no podía contener a López, que tenía muy claro lo que quiere recordar de su padre.

"Le gustaba mucho la música; me acuerdo que cuando me recogía con el coche lo primero que me decía era: 'Escucha esta canción'. Mi madre cuando me ve más flamenco que otra cosa me dice: 'Tienes toda la cara de tu padre, hijo'", explicó finalmente con orgullo.

Aunque Bertín Osborne no quiso meterse en el terreno amoroso, ahora que al cantante se le relaciona con Laura Rubio, exconcursante de La Voz, pero sí que le animó a contar alguna anécdota de su paso por el reality musical (contando cómo fue su casting) y, por supuesto, a deleitarlos con un pequeño concierto.