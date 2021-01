Coronavirus.- Un total de 350 agents de Policia Local supervisen el tancament perimetral de València

L'operatiu preveu controls permanents les 24 hores del dia en vies principals però també es controlarà el trànsit en carreteres secundàries en coordinació amb Policia Nacional, Guàrdia Civil i Unitat Adscrita, que realitzaran els seus respectius controls amb la finalitat d'evitar qualsevol desplaçament indegut davant l'evolució dels contagis de Covid-19, segons ha informat el consistori en un comunicat.

El dispositiu també preveu la participació de la Unitat de Drons així com els quads, que patrullaran durant tot el cap de setmana per les platges de la ciutat a les quals, des de la Policia Local de València, se sol·licita que la ciutadania no es desplace.