Cultura.- Marylène Albentosa, nova directora del Teatre Escalante de València

La nova directora arriba a l'Escalante en una comissió de servicis, després d'haver sol·licitat el trasllat des del seu lloc de treball com a gestora cultural en la localitat alacantina de Guardamar del Segura.

El procés de selecció i adequació de la plaça ha sigut gestionat pel Departament de Personal de la Diputació de València al llarg dels últims mesos.

La diputada de Teatres, Gloria Tello, ha donat la benvinguda a Albentosa, i ha destacat "la seua trajectòria tant en l'àmbit públic com en el privat de l'escena valenciana". "Serà molt positiu per a la programació del teatre comptar amb una persona com Marylène amb tanta experiència", assevera en un comunicat.

La diputada ha afegit que "ara és el moment de començar a preparar la programació de la temporada 2021-2022", ja que la que es troba en vigor va quedar dissenyada pel programador provisional, Gabi Ochoa".