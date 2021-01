Azpiazu lamenta que la falta de "realismo" de la oposición impida ampliar los apoyos a los presupuestos vascos

Azpiazu ha dirigido este mensaje a EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox en el debate que celebra este viernes el pleno del Parlamento sobre las cuatro enmiendas de totalidad presentadas por estas formaciones a los Presupuestos de Euskadi para 2021

El responsable autonómico de Economía ha afirmado que, en el actual contexto de crisis por la pandemia de coronavirus, este es un ejercicio presupuestario "absolutamente determinante".

Azpiazu ha defendido el proyecto elaborado por el Ejecutivo autonómico, que asciende a 12.442 millones de euros, con un presupuesto disponible para gasto en políticas públicas -aislando activos financieros- que supera en un 7,1% al del año pasado.

"NO NOS TEMBLARÁ EL PULSO"

"Estos van a ser unos presupuestos sin recortes en las políticaspúblicas y alejados de la austeridad", ha destacado. Azpiazu ha afirmado, incluso, que en el caso de que el Ejecutivo considere necesario "ir más allá" del endeudamiento previsto en las cuentas, lo hará "sin que le tiemble el pulso".

En este sentido, ha manifestado que "si entre todos somos capaces este año de poner bases sólidas para un empuje al desarrollo económico desde lo público con los medios que hay y con los ingresos que puedan venir, es seguro que nos irá mejor".

Sin embargo, ha afirmado que, "lamentablemente", pese a los intentos del Ejecutivo autonómico (PNV-PSE) por ampliar los apoyos parlamentarios a las cuentas, esto "no ha sido posible".

Azpiazu ha reconocido que la elaboración de un presupuesto y su aprobación son actos "eminentemente políticos". No obstante, y en referencia a las formaciones de la oposición, ha manifestado que "condicionar un acompañamiento presupuestario del Gobierno a exigencias directamente políticas, a veces contradictorias con los intereses gubernamentales, no resulta realista y no demuestra predisposición ni utilidad".

"DERROTEROS DISTINTOS"

En todo caso, ha reconocido que las negociaciones llevadas a cabo con cada grupo han transcurrido "por derroteros distintos". De esa forma, ha indicado que con PP+Cs y Vox, la imposibilidad de llegar a un acuerdo fue "clara" desde un principio.

En respuesta a las críticas de ambas formaciones, ha destacado que el proyecto elaborado por su grupo "ni es nacionalista, ni falso, ni despilfarrador".

Azpiazu se ha mostrado especialmente crítico con EH Bildu, a la que ha acusado de plantear una propuesta "de imposible aceptación", al establecer un modelo negociador "excesivamente pretencioso, maximalista e inoportuno".

El consejero piensa que esta actitud de la coalición puede deberse a que como se considera la "alternativa" a los partidos que conforman el Gobierno actual, "no está dispuesta a pactar nada" con el PNV y el PSE "precisamente para proyectar que hay una alternativa y que esa alternativa son ellos".

"ACOSO Y DERRIBO"

En referencia al apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado, ha lamentado que la coalición mantenga en Euskadi una posición de "acoso y derribo" al Gobierno, que difiere de la que mantiene "en otras latitudes".

Azpiazu también ha lamentado la imposibilidad de reeditar el acuerdo presupuestario que ya se alcanzó en 2019 con Elkarrekin Podemos-IU.El consejero ha atribuido lo ocurrido a que la nueva dirección de la coalición progresista, que ha sustituido a los cargos que llegaron al pacto presupuestario de 2020, puede haber sentido cierto "miedo al compromiso" y a que se les reproche un "exceso de responsabilidad institucional" en este primer año que afrontan "de cierta peligrosidad política".

No obstante, ha afirmado que el "marco de confianza y lealtad" alcanzado en las conversaciones con este grupo "se pueda consolidar con voluntad y realismo en próximos años".

Al margen de las consideraciones políticas, Azpiazu también se ha referido a los datos definitivos de recaudación fiscal dados a conocer esta semana por las diputaciones forales. El consejero ha destacado que pese a la "fuerte caída" de los ingresos, que han disminuido un 9,8% respecto al año pasado, el retroceso no ha sido tan "intenso" como lo que se preveía el pasado mes de octubre.

"Son datos esperanzadores, a pesar de la fuerte caída recaudatoria, que nos hacen afrontar este ejercicio de manera sensiblemente diferente, con, seguramente, mayor capacidad de afrontar nuevas iniciativas, siempre desde la prudencia en el gasto, y sabedores de que la prioridad debe ser hacer frente con todas nuestras capacidades", ha manifestado.