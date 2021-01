Beamonte (PP):"Se juzga a Lambán por la gestión y con su cuenta de resultados en cualquier empresa estaría en la calle"

Para Beamonte, es necesario que el Ejecutivo regional tenga "mucho más pulso político en la acción económica, mucho más enfoque con los colectivos afectados porque todo no se fía a cuatro reuniones con agentes económicos y sociales", sino que "hay que salir a la calle, ver y sentir la realidad y tomar medidas desde esa concienciación que te da ver lo que está ocurriendo".

Ese es "el gran fracaso de Lambán, que no ha sabido entenderlo y se cree que por reunirse con cuatro agentes sociales y económicos ya tiene la visión de lo que está ocurriendo, pero Aragón es mucho más amplio y las realidades son las que son".

A su parecer, el Plan Remonta "no es ninguna novedad". A Beamonte le recuerda a los planes de empleo provinciales que realizaban él y Lambán en sus respectivas etapas de presidentes de la Diputación de Zaragoza (DPZ).

"Eran subvenciones que se daban a los ayuntamientos para contratar personal; se contrataba para aliviar la carga de trabajo que podría haber en ciertas materias y, a la vez, para generar empleo", contratándose a entre 700 y 1.000 personas en toda la provincia. Ha dicho que Lambán "está acostumbrado a hacer programas y planes donde él propone y los demás pagan, que es lo que está ocurriendo".

LOCALES CERRADOS

"La temporada de la nieve está perdida, esperemos que llegue la Semana Santa y ya veremos qué pasa con el verano, con la cultura, con la gente que se dedica al ocio y al turismo de aventura, con tantas cosas que tienen sus limitaciones". Luis María Beamonte ha invitado a Lambán a salir de su despacho y ver "la cantidad de locales cerrados que se alquilan o venden", indicando que "da mucha pena" porque "detrás de cada establecimiento que se cierra hay familias que han perdido la esperanza y la ilusión que depositaron en ese negocio.

Ha concluido afirmando que "hay que manejar la economía con equilibrio y prudencia, no a golpe de ocurrencia", criticando que "no hay comparecencia del presidente de la Comunidad que no sea para anunciar algo y después se concreta en nada".

SITUACIÓN CRÍTICA

"La verdad es que nuestra situación es crítica", ha advertido Beamonte, quien ha recordado que ya ha dicho que "Aragón se está desmoronando por los datos económicos, por el endeudamiento, por las previsiones que estamos viendo" y "los datos vuelven y cuando nos hablan de competitividad nos vuelven a situar por la cola de España en el escenario fiscal". A la vez, "se nos dice que el consenso es un elemento importante para generar confianza".

"Lo importante es hacer políticas de apoyo al emprendimiento, de estímulo económico, de no cargar fiscalmente, de saber que es mejor que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos que hacerlos dependientes" porque "entre la libertad y la subsidiación hay una gran diferencia: es el modelo que nos diferencia".

"El endeudamiento de la Comunidad es brutal, algo que tendrá que abordarse muy en serio por un Gobierno que espero que sea del PP y no el que nos acompaña, lleno de intereses, de ruptura, de traiciones, donde el pacto de lealtad entre sus socios es una auténtica quimera y las alianzas con quienes no piensan más que en la fractura de este país no hacen más que deteriorar todavía más la esperanza de esta tierra".

A juicio del presidente regional del PP, "es de una gran bajeza tener que recurrir a qué pasó hace siete años porque no se corresponde con la realidad, como si tuviera que decir que los ajustes que se tuvieron que hacer se justificaran por la ruina a que nos llevó Zapatero" porque "se elige al Gobierno para gestionar" y "toca apechugar lo que toca y dejar de mirar atrás ¿Qué van a decir quienes hereden hipotéticamente el Gobierno cuando acabe el mandato?", se ha preguntado.

EJECUTAR PARTIDAS

"El Presupuesto que se ha aprobado nada tendrá que ver con su ejecución definitiva" ya que "tiene mucho de floritura, de hacer ruido; con decir que es el más elevado de la historia nos hemos quedado contentos", pero "nos interesa que lleguen los fondos comprometidos, que se ejecuten las partidas", ha proseguido Beamonte, vaticinando que "vamos a tener más déficit y más deuda", de forma que "Aragón llegará a final de año con una deuda que se acercará a los 10.000 millones de euros, batiendo todos los récords imaginables".

En cuanto a los proyectos a implementar en la región con los fondos que lleguen de la Unión Europea, "primero hay que ver qué está haciendo el Gobierno de España con las comunidades" porque "aquí estamos dando la impresión de que cada comunidad va a poder actuar de una manera determinada, que le van a llegar fondos y va a hacer lo que quiera", pero "no sabemos si van a venir, ni cómo va a ser, ni quién lo va a gestionar", de manera que "estamos dando golpes contra la pared, no hay otro escenario".

"Es hora de que el Gobierno de España se siente con las comunidades autónomas y defina los criterios, con objetivos equilibrados, sin premios ni castigos; que el Gobierno cumpla con las prescripciones que le pone la UE", ha manifestado Beamonte, avisando de que "estamos empezando la casa por el tejado, creando una expectativa ilusionante, fiándolo todo a los fondos de la UE, y deberíamos tener previsiones sobre lo que tenemos y si los fondos vienen, mejor que mejor".

"Si hace ya unos cuántos años llevábamos más de una década hablando de un nuevo modelo de financiación y decíamos que no se daban las condiciones, que era más una lucha de posiciones entre comunidades que entre partidos; si entonces no era posible, ahora, tal y como estamos, va a haber que repensarlo mucho".

"Por desgracia no van a ser posibles muchas cosas y debemos ser conscientes de la deuda de este país y de sus posibilidades" porque "estamos hipotecando el futuro de muchas generaciones posteriores", ha señalado, añadiendo que "es verdad que el maldito virus lo ha agravado, pero ya veníamos recorriendo un mal camino desde hace tiempo".

En 2011 "hubo que hacer frente a una situación dura, a un déficit escondido que afloró nada más tomar posesión el Gobierno de Rajoy, a todo el tema eléctrico y todas las primas que por ahí había pendientes y cuando estábamos en el camino de seguir creando empleo surgió la moción de censura y, a partir de ahí, todo el deterioro que ha tenido la política en España y la deriva al resto de Administraciones autonómicas y locales".