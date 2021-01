Azpiazu lamenta que la falta "realismo" de la oposición impida ampliar los apoyos a los presupuestos vascos

Azpiazu ha dirigido este mensaje a EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox en el debate que celebra este viernes el pleno del Parlamento sobre las cuatro enmiendas de totalidad presentadas por estas formaciones a los Presupuestos de Euskadi para 2021

El consejero ha afirmado que, "lamentablemente", los intentos del Ejecutivo autonómico (PNV-PSE) por ampliar los apoyos parlamentarios a las cuentas "no ha sido posible".

Azpiazu ha reconocido que la elaboración de un presupuesto y su aprobación son actos "eminentemente políticos". No obstante, y en referencia a las formaciones de la oposición, ha manifestado que "condicionar un acompañamiento presupuestario del Gobierno a exigencias directamente políticas, a veces contradictorias con losintereses gubernamentales, no resulta realista y no demuestra predisposición ni utilidad".

"DERROTEROS DISTINTOS"

En todo caso, ha reconocido que las negociaciones llevadas a cabo con cada grupo han transcurrido "por derroteros distintos". De esa forma, ha indicado que con PP+Cs y Vox, la imposibilidad de llegar a un acuerdo fue "clara" desde un principio.

En el caso de EH Bildu, se ha mostrado especialmente crítico, al acusar a la coalición de mantener un planteamiento negociador "excesivamente pretencioso y maximalista".

Azpiazu también ha lamentado la imposibilidad de reeditar el acuerdo presupuestario que ya se alcanzó en 2019 con Elkarrekin Podemos-IU. No obstante, ha afirmado que el "marco de confianza y lealtad" alcanzado en las conversaciones con este grupo "se pueda consolidar con voluntad y realismo en próximos años".

(Habrá ampliación)