Cataluña supera los 19.000 muertos cuando amaina la tercera ola y Salud Pública apuesta por mantener las restricciones

Cataluña ha superado los 19.000 fallecidos por Covid desde el inicio de la epidemia y suma ya 19.048 muertos, 113 de ellos comunicados en las últimas 24 horas, con 552 defunciones en la última semana, una media de 79 al día, aunque los indicadores epidémicos evidencian que el virus está retrocediendo.

Los hospitales catalanes han vuelto a bajar, por segundo día consecutivo, el número de pacientes ingresados con Covid y este viernes hay 2.881 personas ingresadas, 23 menos que el jueves, aunque la mejoría de la epidemia aún no se ha trasladado a las UCI, donde hay 718 pacientes graves, doce más que la víspera.

Según los datos epidemiológicos actualizados este viernes por el Departamento de Salud, ya son doce los días en que mejoran los indicadores epidémicos, aunque lo hacen más lentamente que en la segunda ola, y este viernes la velocidad de contagio (Rt) se mantiene en 0,95, lo que supone que cada 100 infectados contagian a una media de 95 personas, es decir, la epidemia desciende a un ritmo de solo el 2 % diario.

Argimon apuesta por mantener las restricciones "con alguna apertura"

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha apostado este viernes por mantener las restricciones para frenar los contagios de Covid-19 más allá del 7 de febrero, aunque con "alguna apertura".

En una entrevista en TV3, ha defendido prorrogar las restricciones para "reducir los enfermos en las UCI" y evitar que una relajación de las medidas dé lugar a más brotes con las unidades de críticos saturadas.

Sobre los retrasos en el suministro de vacunas, ha dicho que las 10.000 personas que esperan la segunda dosis la recibirán a partir del lunes, y luego habrá un pequeño "desajuste" que plantean salvar en las próximas semanas conforme vayan llegando los pedidos.

Además, ha tachado de "inverosímil" que la Unión Europea (UE) haya firmado contratos confidenciales con farmacéuticas con cláusulas que no son públicas a pesar de que las adquisiciones se han financiado con dinero público, algo que ha instado a corregir.

Preguntado por la previsión llegar a verano con el 70% de la población vacunada, ha dicho que para alcanzar esa cifra se necesitarían dos millones de dosis mensuales desde este febrero.

También ha explicado que de momento la Generalitat no se plantea establecer como obligatoria la mascarilla FFP2: "Seguimos recomendado las de ropa pero homologadas, no de la normal", aunque es un criterio que puede cambiar según la situación epidemiológica y los datos de las próximas semanas, ha matizado.

Ante el inicio del nuevo semestre universitario, ha lamentado que los alumnos tengan que seguir con clases telemáticas: "He luchado mucho por las escuelas. No he luchado seguramente tanto por la universidad, especialmente por los que están en el primero y el segundo año".

Ha dicho que "el mensaje" que transmite Salud es que las clases deben seguir siendo en formato virtual, como ya lo fueron --ha dicho--, la segunda mitad del pasado curso, en 2020.