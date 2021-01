El sarcòfag de Blasco Ibáñez s'instal·larà definitivament en el Cementeri General de València

L'Ajuntament de València espera l'autorització de la Conselleria de Cultura per a procedir al trasllat del sarcòfag de l'escriptor Vicente Blasco Ibáñez al vestíbul del Cementeri General, on romandrà definitivament. Obra de l'escultor Mariano Benlliure, aquest element funerari ha sigut depositat en diversos llocs des que, en 1935, l'Ajuntament encarregara a l'arquitecte Javier Goerlich i a l'escultor Benlliure un gran mausoleu per a l'escriptor, un projecte que va quedar inacabat per l'esclat de la Guerra Civil.

Vicente Blasco Ibáñez va morir en Menton (França) el 28 de gener de 1928. L'Ajuntament va encapçalar el comité per al trasllat de les restes de l'escriptor, que van arribar al port de la ciutat en 1933, ja durant la Segona República.

Eixe mateix any, el Consistori encarrega a l'arquitecte municipal Javier Goerlich l'erecció d'un monument funerari en el Cementeri General que inclouria un sarcòfag dissenyat per l'escultor Mariano Benlliure. Les obres van començar en 1935 però van quedar inacabades a l'inici de la Guerra Civil. Des de llavors, el sarcòfag esculpit per Benlliure ha estat depositat en el Centre del Carme i en el Museu de Belles Arts.

Davant la impossibilitat de reprendre la proposta de mausoleu inicialment plantejada, l'Ajuntament de València, mitjançant les regidories de Cementeris, Patrimoni i Recursos Culturals i dels Serveis Centrals Tècnics, ha decidit la ubicació definitiva del sarcòfag en el Cementeri General de la ciutat, lloc per al qual va ser concebut.

El sarcòfag romandrà en el vestíbul, un espai ample i digne que enalteix l'obra de Benlliure i que permetrà la seua contemplació per totes les persones que visiten el lloc. A més, el vestíbul garanteix la seua conservació per tractar-se d'un espai tancat a cobert de les inclemències meteorològiques. Al seu torn, el sarcòfag de Blasco Ibáñez esculpit per Benlliure es convertirà en una senya d'identitat d'aquest museu del silenci, apunten fonts municipals.

El Consistori procedirà al trasllat quan reba l'autorització pertinent de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, apunten aquestes mateixes fonts.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha afirmat que la decisió de trasllat del sarcòfag "s'ha pres en coordinació amb l'associació i la Fundació de Vicente Blasco Ibáñez i, evidentment com a Ajuntament, retent homenatge a aquest valencià universal". Tello ha destacat que se situarà el sarcòfag "que Benlliure va fer per a ell col·locant-lo en un lloc molt visible, com és el vestíbul del Cementeri General".

Ofrena floral de l'Ajuntament de València en el nínxol on reposa Blasco Ibáñez. Ayto. València

Es manté l'ofrena floral, però se suspenen els actes

D'altra banda, la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals ha decidit suspendre l'acte d'homenatge a Blasco Ibáñez que tradicionalment se celebra en el Cementeri General cada 28 de gener, aniversari de la mort de l'escriptor. És una decisió consensuada amb les associacions blasquistes que es pren per la situació de pandèmia que vivim i per a evitar nous contagis.

No obstant això, l'Ajuntament ha mantingut el recordatori de l'escriptor amb la col·locació de la tradicional corona de flors en la seua tomba en el Cementeri General de la ciutat.