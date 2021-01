Cvirus- Generalitat reforçarà el control policial el cap de setmana en accessos i zones públiques de ciutats tancades

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidit aquest dijous la reunió de coordinació del dispositiu especial que s'engegarà a partir d'aquest divendres, 29 de gener, per a tancar perimetralment els termes municipals de València, Alacant, Castelló de la Plana, Elx, Gandia, Alcoi, Benidorm, Oriola, Paterna, Elda, Petrer, Sagunt, Torrent, Torrevella, Sant Vicent del Raspeig i Vila-real.

En la trobada han participat alcaldes i alcaldesses de les localitats en les quals s'ha establit la limitació de mobilitat, edils de Seguretat, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i els comandaments del Cos de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Unitat Adscrita.

Al final de la reunió, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha explicat que vé "un cap de setmana complex" perquè les mesures arreplegades en el decret del president "suposen la restricció de mobilitat per a més de 2,5 milions de valencians i valencianes" i, per tant, "hi haurà un gran desplegament per part de les policies locals, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Unitat Adscrita i Protecció Civil" per a dur-ho a terme.

En aquest sentit, la responsable d'Interior del Consell ha recordat també que totes aquestes mesures que s'han adoptat "pretenen salvar vides", al mateix temps que ha agraït a tots els ajuntaments afectats "la seua implicació i la tasca que estan realitzant en eixa crida a la població al fet que quede a casa". Per açò, ha afegit, "és necessària la corresponsabilitat, donada la situació que estem vivint, perquè solament des d'eixa mirada serem capaces de tirar avant".

Bravo també ha detallat que el desplegament policial es durà a terme en els accessos a les 16 ciutats tancades, en les seues estacions de trens i autobusos, els seus llocs d'oci, en les platges i els centres comercials, així com en zones de gran afluència de públic.

"SANCIONAR ALS INSOLIDARIS"

A més, la consellera ha recordat que segueix en vigor el Decret-Llei del 25 de juliol sobre el règim sancionador de l'incompliment de les mesures contra la Covid-19, així com l'establit per la Llei de Seguretat Ciutadana per a denunciar i sancionar els comportaments incívics i insolidaris dels qui no respecten les mesures adoptades per a frenar la corba de contagis.

En aquest sentit, la consellera també ha apel·lat a la comprensió de la ciutadania davant les molèsties i, sobretot, les retencions que poden produir-se a causa dels controls, i ha insistit que la millor opció segueix sent "quedar-se a casa".

No obstant açò, Gabriela Bravo ha recordat que, malgrat la capacitat sancionadora dels efectius de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que es desplegaran aquest cap de setmana, es prima la "informació i la pedagogia".