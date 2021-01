El tancament de 16 ciutats confina el cap de setmana a 2,5 milions de valencians

Més de 2,5 milions de valencians es veuran afectats per les restriccions de mobilitat que implica el tancament perimetral de les 16 ciutats de més de 50.000 habitants de la Comunitat Valenciana per a contindre l'expansió del coronavirus. La mesura relativa als caps de setmana entra en vigor per primera vegada aquest divendres a les 15.00 hores i serà efectiva fins a les 6.00 hores del matí del dilluns.

Per això, la Generalitat reforçarà els controls policials en els accessos i zones públiques de les ciutats perimetrades. El cap del Consell, Ximo Puig, va presidir ahir la reunió de coordinació del dispositiu especial que es posarà en marxa a partir de hui per a perimetrar els termes municipals de València, Alacant, Castelló de la Plana, Elx, Gandia, Alcoi, Benidorm, Orihuela, Paterna, Elda, Petrer, Sagunt, Torrent, Torrevieja, Sant Vicent del Raspeig i Vila-real.

En la trobada van participar alcaldes de les localitats en les quals s'ha establit la limitació de mobilitat, edils de Seguretat, la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i els comandaments del cos de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Unitat Adscrita.

Al final de la reunió, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, va explicar que ve “un cap de setmana complex” perquè les mesures recollides en el decret autonòmic “suposen la restricció de mobilitat per a més de 2,5 milions de valencians i valencianes” i, per tant, “hi haurà un gran desplegament per part de les policies locals, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Unitat Adscrita i Protecció Civil” per a dur-lo a terme.

En aquest sentit, la responsable d'Interior del Consell va recordar també que totes aquestes mesures que s'han adoptat “pretenen salvar vides”, al mateix temps que va agrair a tots els ajuntaments afectats “la seua implicació i la labor que estan realitzant en eixa crida a la població al fet que es quede a casa”.

Per això, va afegir, “és necessària la corresponsabilitat, donada la situació que estem vivint, perquè només des d'eixa mirada serem capaços de tirar avant”. Bravo també va detallar que el desplegament policial es durà a terme en els accessos a les 16 ciutats perimetrades, en les seues estacions de trens i autobusos, en els seus llocs d'oci, a les platges i en els centres comercials, així com en zones de gran afluència de públic.

En el cas d'Alboraia, per exemple, la seua Policia Local reforça aquest cap de setmana diversos punts davant el tancament perimetral de València, des de les 15.00 hores del divendres a les 6.00 del matí del dilluns, com el punt on conflueixen el passeig marítim de la Malva-rosa (València) i el de la Patacona (Alboraia) a l'altura del mirador.

També hi haurà més controls en l'inici del passeig marítim de la Patacona a l'altura aproximada del número 2 i en la via que uneix el Camí de Farinós (València) amb el Camí del Soldat (Alboraia). Un altre ajuntament, el de Cullera, ha decretat el tancament del passeig marítim i de les platges del municipi durant els pròxims caps de setmana fins al 15 de febrer, per a evitar aglomeracions de visitants.

Per part seua, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforçarà la vigilància en les principals estacions de Metrovalencia. El personal de seguretat de l'empresa pública, juntament amb els auxiliars Covid-19, col·laboraran amb el dispositiu de Policia de la Generalitat que, per a garantir el compliment de les limitacions establides durant els pròxims caps de setmana, realitzarà controls de manera aleatòria en diferents instal·lacions, al llarg d'aquestes tres jornades.

Juntament amb el reforç de les labors de vigilància i control, l'empresa pública ha previst intensificar la comunicació d'aquestes limitacions als seus viatgers a través de diferents suports i canals. Malgrat les limitacions, Metrovalencia mantindrà el 100% del servei previst durant l'aplicació de les restriccions dels caps de setmana, segons van informar ahir des d'FGV.

Paterna rastreja la variant britànica

L'Ajuntament de Paterna, a través d'Aigües de Paterna i de l'eina de control epidemiològic City Sentinel, ha començat a rastrejar en les aigües residuals de la ciutat el cep variant del SARS-CoV-2 originàri del Regne Unit. L'objectiu és aconseguir una detecció precoç del denominat cep britànic del coronavirus, que té una major capacitat infectiva, per a previndre així la seua transmissió comunitària entre els veïns de la localitat, segons van explicar ahir fonts municipals. D'aquesta manera, subratllen des del Consistori, “Paterna es converteix en una de les primeres ciutats d'Espanya a detectar i monitoritzar la variant britànica de la Covid-19”.