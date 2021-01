Julián Muñoz, sobre Isabel Pantoja: "Yo también me pregunto dónde está su dinero"

En plena guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja provocada por las pertenencias de Paquirri, su herencia, el dinero que debe la tonadillera y las deudas que su hijo tiene presuntamente a causa de ella, hay una persona que rechazó pronunciarse al respecto a pesar del amor que le unió a la cantante: Julián Muñoz.

Mientras que la exmujer del exalcalde de Marbella, Mayte Zaldívar, criticó abiertamente a la sevillana, él se enfadó mucho cuando vio a un reportero grabándole: "No me toques más los huevos. No me sigas más, que llamo a la Guardia Civil".

Pero rápidamente, quiso pedir disculpas públicamente. El exnovio de Isabel Pantoja entró por teléfono este jueves en Sálvame incluso antes de que emitieran sus imágenes íntegras para pedir perdón al reportero por sus gestos soeces: "Quiero pedir disculpas. El gesto obsceno que le hice no venía ni a cuento ni al caso y quiero pedir perdón".

Aprovechando la conexión, el expolítico se pronunció finalmente sobre la que fuera su pareja. "No tengo ninguna relación de ningún tipo con la señora Isabel Pantoja. Ni de sociedades, ni de administraciones, ni locales, ni basura, ni nada de nada. Solo quiero aclarar estas tres cosas: una, mis más humildes disculpas; dos, vivo en casa de mi hija; y tres, no tengo nada que ver con Isabel Pantoja, en ningún aspecto", declaró.

Carlota Corredera le preguntó entonces por las supuestas "cantidades ingentes de dinero fuera de España" que podría tener la tonadillera mientras tiene diversos problemas con la Agencia Tributaria. "Eso es un problema de ella, que lo arregle ella. A mí ni me ocupa ni me preocupa. Ellos sabrán lo que han hecho. Yo no lo sé y no tengo nada que ver", respondió tajante él.

Tras hablar de sus patologías y su estado físico, que le impiden salir tanto como quisiera ya que es paciente de riesgo, la presentadora le lanzó una última pregunta: "¿Dónde está el dinero de la cantante?". "Eso también me lo pregunto yo. Si realmente tiene tantísimas cosas como se dicen, en algún sitio estarán. No tengo ni idea, cada uno que cargue con su maleta", concluyó Julián Muñoz.