Isabel Coixet, en 'La Resistencia': "Rechacé dirigir capítulos de 'Narcos' y me encantaría hacer 'Godzilla'"

Isabel Coixet fue la última invitada de la semana en La Resistencia, a la que acudió este jueves para charlar sobre su última película, Nieva en Benidorm, que se estrenó el pasado mes de diciembre en cines.

Id a verla, hombre, que ir al cine está de puta madre. #LaResistenciapic.twitter.com/oFVh82LLOT — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 28, 2021

"¿Te han encargado alguna película o te gustaría hacer alguna que no se vea venir?", le preguntó Broncano, que añadió: "Que te ofrezcan dirigir Batman...". La invitada le contestó que no, pero le sorprendió con un ofrecimiento que rechazó.

"Una vez me ofrecieron dirigir varios episodios de Narcos", comentó Coixet, pero con una sonrisa señaló que les preguntó si se trataba de "unos narcos que creaban un club del libro en una celda y empezaban a leer a Jane Austen... Hacíamos un crossover entre Narcos y Bridgerton".

El presentador, entre risas, afirmó que "tú veías de qué forma intimista podría acabar para que pudieras dirigir eso...". La directora admitió que "me han propuesto cosas muy extrañas en mi vida".

"¿Cómo Parque Jurásico o Godzilla?", le preguntó el conductor del programa. "Godzilla me habría encantado, estoy esperando como agua de mayo la película de Godzilla contra King Kong".

Isabel Coixet, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Broncano vio un filón en el comentario de su invitada y señaló que "si te ofrecen Godzilla no lo harías en tono intimista, lo harías a pura ostia", pero Coixet reculó: "Igual hacía que se encontraba con una Godzilla chica...".

"Creo que él le ganaría a King Kong porque es más grande y tiene la cola, que es lo que más me gusta de sus películas, cuando destruye edificios con la cola. Le tengo mucho cariño", comentó la directora.

El presentador confesó que "no me esperaba que fueras tan fan de Godzilla", pero la invitada le contó que "me he visto todas sus películas, hasta las más malas. Son debilidades... cosas que la gente no sabe de mí".

"Si me ofrecieran Wonder Woman me parecería un coñazo, pero con Godzilla no van a pensar en mí porque la gente no tiene imaginación", concluyó Coixet.