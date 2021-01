PP de Murcia: "Mario Gómez no tiene ninguna autoridad moral para pedir el cese de ningún concejal"

El PP ha contestado de esta forma al portavoz de Ciudadanos, que ha exigido al alcalde de Murcia, José Ballesta, que cese al concejal de Salud, Felipe Coello, al considerar que no ha justificado su vacunación contra el Covid "fuera del protocolo".

El Grupo Municipal Popular ha criticado que el portavoz de Ciudadanos "basa sus acusaciones en mentiras y en conjeturas partidistas" y "obvia" lo que "recogen la documentación y los informes oficiales existentes".

En concreto, reprocha que Gómez "ha mentido diciendo que Felipe Coello no era médico", ya que el concejal "ha demostrado que es médico colegiado desde hace más de 15 años". Además, el PP ha criticado que Gómez ha dicho que Coello no había realizado el curso, mientras que el certificado del funcionario que ha impartido los cursos en toda la Comunidad "lo desmiente".

"Ha dicho que su participación en el proceso de vacunación no era compatible con su actividad de concejal, y el informe de los Servicios Jurídicos lo desmiente; ha dicho que no estaba cubierto por el seguro, y ha quedado demostrado que el seguro del Ayuntamiento cubre esta actividad; ha dicho que no se ha aportado documentación, y se ha aportado toda la documentación requerida", ha aseverado el PP.

Por lo tanto, el PP remarca que Coello "tiene todas las habilitaciones necesarias para poder participar en el proceso de vacunación y reúne los requisitos recogidos en el protocolo para recibir la vacuna, ya que la estrategia nacional recoge que el personal que participa en las labores de vacunación está facultado para recibir las dosis".

A su juicio, "queda patente que Coello no ha incurrido en ninguna ilegalidad ni error de gestión o administrativo y que el papel protagonizado hoy por el concejal Mario Gómez obedece a su revanchismo político".

"El concejal Coello se ha implicado en las tareas de vacunación y nunca lo ha ocultado, sino al contrario, pues ha informado desde el principio de todas sus actuaciones con absoluta transparencia", según el PP, que ha explicado que las acusaciones vertidas hoy contra Coello "representan un ejercicio de rencor y odio contra un compañero del Equipo de Gobierno, una actitud partidista y execrable".

El Grupo Municipal Popular apela al "respeto" que "debe regir entre todos los integrantes de la Corporación del Ayuntamiento" y exige que, "en aras de la responsabilidad que debe imperar en las relaciones políticas", la actitud mostrada por Mario Gómez "no quede impune".

"La situación representa una mayor gravedad dado que las mentiras pronunciadas hoy en el Pleno vienen de un concejal que carece de autoridad moral alguna debido a que Mario Gómez cometió una irregularidad muy grave de la que se valió para que se le adjudicara una plaza del Servicio Murciano de Salud que no le correspondía, saltándose la lista de vacantes y causando un perjuicio al siguiente del listado", ha reprochado el PP.

"Mario Gómez hizo una treta, como fue tramitar su baja en la Seguridad Social para darse de alta cuatro días más tarde, con el objetivo de que se le adjudicara a su nombre de forma irregular la mencionada plaza", ha aseverado.