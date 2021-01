Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 97 morts i 6.855 nous casos

Així, la Comunitat torna a fregar de forma consecutiva el centenar de morts amb el que el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 4.512 persones: 539 en la província de Castelló, 1.622 en la d'Alacant i 2.351 en la de València.

No obstant açò, s'han registrat 6.855 casos nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, la menor xifra de la setmana, després dels 8.423 de dilluns, els 9.579 del dimarts i els 9.287 d'ahir. d'aquesta manera, la xifra total de positius en 290.113 persones.

Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 443 a Castelló (29.503 en total), 3.197 a Alacant (104.255 en total) i 3.195 en la província de València (156.309 en total). A més, s'han registrat 20 casos sense assignar, per la qual cosa el total de casos sense assignar se situa en 46.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 4.588 persones ingressades, sis menys que ahir, i 633 en la UCI, 9 llits que ahir: 458 en la província de Castelló, amb 47 pacients en UCI; 1.811 en la província d'Alacant, 245 d'ells en la UCI; i 2.319 en la província de València, 341 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 7.744 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 226.058 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 24.007 a Castelló, 78.187 a Alacant i 123.790 a València, a més de 74 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 71.043 casos actius, la qual cosa suposa un 23,55% del total de positius.

La Comunitat Valenciana ha administrat fins a aquest dilluns un total de 112.612 dosi de la vacuna contra el coronavirus. Del total, 109.948 són de Pfizer i 2.664 de Moderna. Han rebut les dos dosis de la vacuna 11.151 persones.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 188 residències de majors (16 en la província de Castelló, 60 en la província d'Alacant i 112 en la província de València), 38 centres de diversitat funcional (3 en la província de Castelló, 11 en la província d'Alacant i 24 en la província de València) i 10 centres de menors (5 en la província d'Alacant i 5 en la província de València).

Així mateix, s'han notificat des de l'última actualització 290 residents nous positius, 73 treballadors i han mort 17 residents. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 65 residències a la Comunitat Valenciana: 5 en la província de Castelló, 27 en la província d'Alacant i 33 en la província de València.