Javier Cansado lleva sus juegos de mesa bélicos a 'El condensador de Fluzo' de Juan Gómez-Jurado

Desde comienzos de año, Juan Gómez-Jurado presenta El condensador de Fluzo en La 2, su programa de divulgación histórica. Pero este jueves, el novelista cuenta con un invitado de lujo: su amigo y compañero Javier Cansado.

El humorista, exintegrante del dúo cómico Faemino y Cansado, participa junto a otros rostros como el escritor en el podcast Todopoderosos, por lo que se conocen bastante bien. Es por ello que Juan Gómez-Jurado se ha permitido reírse un poco de su compañero en el avance del programa de este jueves.

Javier Cansado, que es un amante de la historia y de los Wargames (juegos de mesa bélicos) en los que, mediante un tablero, figuras y estrategias, se recrean batallas históricas, estuvo jugando partidas con sus seguidores de Twitter durante el confinamiento. Mediante encuestas, el cómico compitió contra los tuiteros para saber hacia dónde se movían los ejércitos.

Esta noche a las 22h en @la2_tve, importuno a Javier Cansado con onomatopeyas. pic.twitter.com/uMFCtIrBVk — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) January 28, 2021

Ahora, el humorista se ha llevado su mesa de juegos a El condensador de Fluzo para poner a prueba a Juan Gómez-Jurado, aunque más bien ha sido él quien le ha puesto a prueba sacándole de quicio.

Y es que al mover su caballería, el escritor comienza a hacer los ruidos del galope, algo que molesta bastante a su compañero. "No, no me hagas eso, por favor, Juan. Respeto, respeta el hobby. Hay padres de familia detrás de esto, hay gente detrás de esto", respondió desesperado Cansado.