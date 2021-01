Feijóo apela al "comportamiento ético" y pide que, si alguien es llamado a vacunarse por error, rehúse

Así lo ha trasladado, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, tras ser preguntado por los errores en el plan de vacunación de sanitarios y acerca de si Galicia cambiará su protocolo -ante polémicas como, por ejemplo, la surgida en Extremadura, donde se denunció una modificación del plan que sugiere que se podrían vacunar los gestores sanitarios aunque no estén en primera línea.

En el ámbito sanitario gallego, Feijóo ha defendido que, en términos generales, "se está cumpliendo" y ha elevado a un "99,9 por ciento" el porcentaje de trabajo de vacunación libre de incidencias.

Dicho esto, ha remarcado que hay que intentar erradicar cualquier incidencia, pero también ha advertido que los listados de vacunación los integran miles de personas, por lo que ha apelado a la responsabilidad individual y a mantener "comportamientos éticos".

"Debemos ser serios", ha aseverado, para añadir que, si algún profesional sanitario es notificado para vacunarse y no está en servicio activo sino en un cargo de gestión o no tiene relación directa con los pacientes, debe avisar y no proceder a que se le administre la dosis.

A su modo de ver, igual que un ciudadano notifica un error administrativo que le perjudica, debería proceder también a avisar si se le llama a vacunarse pero no se encuentra dentro de los colectivos prioritarios fijados por la Administración.